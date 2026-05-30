Μία μικρή στιγμή ένταση υπήρχε μετά το τέλος του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

«Άναψαν» τα αίματα λίγο μετά το τέλος του τρίτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 17-12 και κατέκτησαν το 40ο πρωτάθλημα της ιστορία τους.

Πιο συγκεκριμένα, δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου τελικού, οι Ντίνος Γενηδουνιάς και Νίκος Παπασηφάκης έμοιαζε να είχαν αντιπαράθεση εκτός πισίνας. Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και χώρισαν τους δύο πολίστες, με το συμβάν να μην παίρνει έκταση στη συνέχεια.