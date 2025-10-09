Ο τεχνικός της Φερεντσβάρος, Μπάλαζ Νιέκι αποκάλυψε ότι ο Στέλιος Αργυρόπουλος αγωνίστηκε σε σπασμένο πλευρό στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ και τον παρομοίασε τον ρόλο του σαν αυτόν του Σκότι Πίπεν.

Η Φερεντσβάρος για δεύτερη διαδοχική χρονιά κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ευρώπης και έκτο συνολικά στην ιστορία της, νικώντας την Προ Ρέκο με 15-14 το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στη Βουδαπέστη.

Μαζί και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, με την οποία έχει κατακτήσει και τα δύο τελευταία Champions League.

Ο διεθνής παίκτης μετά τον τελικό γνώρισε την αποθέωση από τον προπονητή του, Μπάλαζ Νιέκι, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε με σπασμένο πλευρό, ενώ παρομοίασε με τον Σκότι Πίπεν.

Παράλληλα, ο τεχνικός της ουγγρικής ομάδας τόνισε ότι ο Αργυρόπουλος, μαζί με τον Ντούσαν Μάντιτς, που έπαιξε επίσης με πρόβλημα τραυματισμού, θα απουσιάσουν για ενάμιση περίπου μήνα από τις υποχρεώσεις της Φερεντσβάρος, με την έναρξη των ομίλων του Champions League να βρίσκεται προ των πυλών.



«Δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό πριν από τον αγώνα, αλλά είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου επειδή αρκετοί από αυτούς μπήκαν στο παιχνίδι με σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Αργυρόπουλος έπαιξε με σπασμένο πλευρό, οπότε προφανώς δεν μπορούσε να συνεισφέρει πραγματικά στο παιχνίδι, αλλά απλώς και μόνο η παρουσία του στο νερό αποτέλεσε ένα μικρό δόλωμα για τους αντιπάλους, όπως έκανε ο Σκότι Πίπεν στο NBA, τους απέσπασε την προσοχή» είπε στις δηλώσεις του ο Μπάλαζ Νιέκι.

Και πρόσθεσε: «Ο Μάντιτς παίζει εδώ και ένα μήνα με τραυματισμό, τώρα πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί για ενάμιση μήνα, όπως και ο Αργυρόπουλος. Ο Μάνχερτς ταλαιπωρείται με τραυματισμό στην πλάτη, ο Έρικ Μόλναρ δεν μπορούσε να παίξει. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, επειδή ήταν ένα υπεράνθρωπο κατόρθωμα υπό τις συνθήκες που καταφέραμε να το κάνουμε».