Ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στη Βουδαπέστη, συνέτριψε τη Βάσας με 15-5 και συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στο Champions League, επιβεβαιώνοντας πως είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα φέτος.

Με επίδειξη ισχύος μέσα στη Βουδαπέστη, ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος το ταξίδι του στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών, φτάνοντας στο «2 στα 2» στον Α΄ όμιλο. Οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν απόλυτα απέναντι στη Βάσας, επικρατώντας με 15-5 και κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Ο Ελβις Φάτοβιτς επέλεξε αυτή τη φορά τον Μάνο Ζερδεβά για τη θέση του τερματοφύλακα και ο 28χρονος διεθνής τον δικαίωσε απόλυτα, αποκρούοντας μάλιστα πέναλτι του Γκιάρφας στα πρώτα λεπτά και δίνοντας ψυχολογία σε όλη την ομάδα. Ο Τάκης Δήμου με δύο απανωτούς «κεραυνούς» από την περιφέρεια έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό, που προηγήθηκε 5-1 με πέναλτι του Γενηδουνιά λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου.

Παρότι ο τερματοφύλακας Μίσεϊ έκανε ό,τι μπορούσε για να συγκρατήσει τη διαφορά, η Βάσας δεν έβρισκε λύσεις απέναντι στην ασφυκτική άμυνα των «ερυθρολεύκων». Το 8-2 του ημιχρόνου αποτύπωσε πλήρως την εικόνα υπεροχής των Πειραιωτών.

Στο δεύτερο μισό, οι παίκτες του Φάτοβιτς διαχειρίστηκαν ιδανικά το προβάδισμα, κράτησαν τον έλεγχο και άνοιξαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 15-5. Εννέα διαφορετικοί παίκτες βρήκαν δίχτυα για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Ζερδεβάς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 αποκρούσεις, έχοντας και τη στήριξη μιας άμυνας που λειτούργησε υποδειγματικά.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-5, 0-2

Βάσας (Σλόμπονταν Νίκιτς): Μίσεϊ, Λάκατος 2, Τάσι, Βαρνάι, Γκάμπορ 1, Σέλεϊ-Ράουσερ 1, Ντάλα, Τζούρτζιτς 1, Φώσκολος, Μπάτορι, Γκιάρφας, Σάλαϊ, Κοϊμπρα, Ράγκατς

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 3, Λυκούδης 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος