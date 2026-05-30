Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στον τρίτο τελικό επί του Παναθηναϊκού με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Waterpolo League. H απονομή.

Το 40ο τίτλο της ιστορίας του τμήματος πόλο ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός! Κόντρα στον Παναθηναϊκό έκανε το 3-0 στους τελικούς της Waterpolo League ανδρών και σήκωσε το 14ο σερί πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το ματς παρατάχθηκαν στη σειρά για να πάρουν τα μετάλλια τους, με τον αρχηγό της ομάδας, Ντίνο Γενηδουνιά, να σηκώνει τον τίτλο. Όπως συνηθίζεται οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τον τίτλο εντός της πισίνας, κάνοντας την καθιερωμένη βουτιά στο νερό.