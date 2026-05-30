Ολυμπιακός: Η απονομή στους πρωταθλητές Ελλάδας και η βουτιά στο νερό
Το 40ο τίτλο της ιστορίας του τμήματος πόλο ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός! Κόντρα στον Παναθηναϊκό έκανε το 3-0 στους τελικούς της Waterpolo League ανδρών και σήκωσε το 14ο σερί πρωτάθλημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το ματς παρατάχθηκαν στη σειρά για να πάρουν τα μετάλλια τους, με τον αρχηγό της ομάδας, Ντίνο Γενηδουνιά, να σηκώνει τον τίτλο. Όπως συνηθίζεται οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τον τίτλο εντός της πισίνας, κάνοντας την καθιερωμένη βουτιά στο νερό.
Η απονομή του τίτλου στον Ολυμπιακό
