Το Champions League γυναικών εκκινεί το Σάββατο με τη φάση των ομίλων και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Βουλιαγμένης και του Αλίμου.

Το μακρύ ταξίδι για το Champions League γυναικών αρχίζει το Σάββατο (24/10), με την πρεμιέρα των ομίλων στη φάση των «16» και την παρουσία τριών ελληνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη έχουν στόχο να φθάσουν μέχρι την τελική φάση και το Final 4, που θα γίνει το τριήμερο 10-12 Ιουνίου στη Μάλτα και θα προηγηθεί αυτού των ανδρών.

Ο Ολυμπιακός, τυπικά φιλοξενούμενος, θα αντιμετωπίσει τον Άλιμο στο Εθνικό Kολυμβητήριο Πειραιά (18:00), για τον Α' Όμιλο, με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι τεράστια, κάτι που φάνηκε και προ ημερών στο πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να νικά με 26-7.

Η Βουλιαγμένη αρχίζει το δικό της ταξίδι από τη Βουδαπέστη απέναντι στην ιδιαίτερα ενισχυμένη Φερεντσβάρος (19:00) στο ντέρμπι του Γ' Ομίλου.

Από τις 16 ομάδες που βρίσκονται στους ομίλους η Ουγγαρία και η Ισπανία έχουν από τέσσερις εκπροσώπους, η Ελλάδα με την Ιταλία από τρεις και οι Ολλανδία, Γερμανία από έναν.

Η φάση των ομίλων θα εξελιχθεί σε έξι αγωνιστικές, που θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαρτίου, καθώς θα υπάρξει διακοπή για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ιανουαρίου στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα.

Οι δύο πρώτες ομάδες από τους τέσσερις ομίλους θα συνεχίσουν στα διπλά παιχνίδια των προημιτελικών (11/4 και 16/5) από όπου θα μάθουμε τις ομάδες του Final 4.

Ο Ολυμπιακός φαβορί για την πρωτιά στον Ά Όμιλο

O Α' Όμιλος έχει ελληνικό και ουγγρικό χρώμα, με τον Ολυμπιακό και τον Άλιμο από τη μία και την Ουίπεστ με την Ντουναουιβάρος από την άλλη. Οι «ερυθρόλευκες» είναι το φαβορί για να περάσουν στα προημιτελικά, ενώ η Ουίπεστ φαίνεται να έχει τον προβάδισμα για το 2ο εισιτήριο πρόκρισης, έναντι του νεανικού συγκροτήματος του Αλίμου και της Ντουναουιβάρος.

Η Βουλιαγμένη, με τη Φερεντβάρος για την πρόκριση στον Γ' Όμιλο

Στον Γ' όμιλο κυριαρχούν η Βουλιαγμένη και η Φερεντσβάρος, με κοινό χαρακτηριστικό ότι αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες στα εθνικά τους πρωταθλήματα.

Η Βουλιαγμένη σταμάτησε την παντοκρατορία του Ολυμπιακού, η Φερεντσβάρος πήρε τα σκήπτρα από την Ουίπεστ και οι δυο τους δύσκολα θα μείνουν εκτός οκτάδας, με αντίπαλους τη Σπαντάου Βερολίνου και την ιταλική Ραπάλο.

Η Φερεντσβάρος, με την Ελευθερία Πλευρίτου από πέρυσι στη σύνθεσή της, έφθασε στο Final 4 του Πειραιά και τώρα βάζοντας στη μηχανή της τις Ρίτα Κέστελι και Μπέα Ορτίθ, έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες.

Η Οριτσόντε Κατάνια, των οκτώ κατακτήσεων, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρεις ισπανικές ομάδες στον Β' Όμιλο. Η Σαμπαντέλ -των επτά τίτλων- παρά τις απουσίες στην αρχή της σεζόν των Μάικα Γκαρσία και Τζούντιθ Φόρκα, που έγιναν πρόσφατοα μητέρες, παραμένει ένα από τα ισχυρά ονόματα. Η Ματαρό είναι η 3η διεκδικήτρια για την πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ το ρόλο του αουτσάιντερ έχει η Τεράσα.

Η Σαν Αντρέου στις 3 Μαΐου έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της στον Πειραιά, νικώντας τη Σαμπαντέλ με 9-8. Πριν από 13 ημέρες επικρατώντας της ολλανδικής Ντε Ζάαν με 17-10 στη Βαρκελώνη, σήκωσε και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Η ισπανική ομάδα συγκαταλέγεται στις ομάδες που μπορούν να φθάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Συμμετέχει στον Δ' Όμιλο με τις Έγκερ, Ρόμα και Ντε Zάαν να διεκδικούν τη 2η θέση και την πρόκριση στην οκτάδα.

To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Α' Όμιλος

18:00 Άλιμος-Ολυμπιακός

19:00 Ουίπεστ - Ντουναουιβάρος

Β' Όμιλος

18:00 Οριτσόντε Κατάνια - Σαμπαντέλ

19:00 Τεράσα - Ματαρό

Γ' Όμιλος

19:00 Σπαντάου Βερολίνου - Ραπάλο

19:00 Φερεντσβάρος - Βουλιαγμένη

Δ' Όμιλος