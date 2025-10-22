Άνετα η Βουλιαγμένη με τη Γλυφάδα, πριν από τη Φερεντσβάρος

Βουλιαγμένη: Χωρίς προβλήματα με τη Γλυφάδα, πριν από τη Φερεντσβάρος
Η Βουλιαγμένη επικράτησε χωρίς προβλήματα επί της Γλυφάδας με 17-6 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.
Η πρωταθλήτρια έφθασε στην 4η νίκη της στο πρωτάθλημα και τώρα για τη Βουλιαγμένη υπάρχει το ταξίδι στη Βουλιαγμένη και η συνάντηση με τη Φερεντσβάρος το Σάββατο (25/10, 19:00) για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-1, 6-1, 3-2.
Βουλιαγμένη (Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου 2, Φουράκη, Κρίστμας 3, Ξενάκη 3, Φουντωτού 4, Κρασσά 3, Γιούστρα 1, Ανδρεάδη, Καπετοπούλου, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάσεβιτς 1.
Γλυφάδα (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη 1, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή 1, Χέλμη, Τέρνερ 1, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη, Μουστάκα 1, Σαλταμανίκα 1, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα 5η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
- Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6
- 21:30 Αλίμου Άλιμος - ΝΕΠ
Σάββατο 15/10
- 16:00 Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης
- 17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος
- 18:15 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός
Τετάρτη 29/10
- 19:30 Ολυμπιακός - Χανιά
Η βαθμολογία (4η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Εθνικός 12
- 3.Βουλιαγμένη 12 (5 αγ.)
- 4.Χανιά 9
- 5.ΠΑΟΚ 6
- 6.Γλυφάδα 6 (5 αγ.)
- 7.Άλιμος 6
- 8.Πανιώνιος 3 (3 αγ.)
- 9.ΝΕ Πατρών 3
- 10.ΝΟ Πατρών 3
- 11.ΓΣ Ηλιούπολης 0 (3 αγ.)
- 12.Ρέθυμνο 0
