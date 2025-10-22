Άνετα η Βουλιαγμένη με τη Γλυφάδα, πριν από τη Φερεντσβάρος

H Βουλιαγμένη δεν είχε προβλήματα με τη Γλυφάδα (17-6) για την 5η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών, λίγο πριν από το ραντεβού με τη Φερεντσβάρος για το Champions League

Η Βουλιαγμένη επικράτησε χωρίς προβλήματα επί της Γλυφάδας με 17-6 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.

Η πρωταθλήτρια έφθασε στην 4η νίκη της στο πρωτάθλημα και τώρα για τη Βουλιαγμένη υπάρχει το ταξίδι στη Βουλιαγμένη και η συνάντηση με τη Φερεντσβάρος το Σάββατο (25/10, 19:00) για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-1, 6-1, 3-2.

Βουλιαγμένη (Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου 2, Φουράκη, Κρίστμας 3, Ξενάκη 3, Φουντωτού 4, Κρασσά 3, Γιούστρα 1, Ανδρεάδη, Καπετοπούλου, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάσεβιτς 1.

Γλυφάδα (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη 1, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή 1, Χέλμη, Τέρνερ 1, Οτσόα 1, Τζωρτζακάκη, Μουστάκα 1, Σαλταμανίκα 1, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα 5η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6

21:30 Αλίμου Άλιμος - ΝΕΠ

Σάββατο 15/10

16:00 Ηρακλείου Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης

17:00 «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος

18:15 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Εθνικός

Τετάρτη 29/10

19:30 Ολυμπιακός - Χανιά

