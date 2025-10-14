Νικηφόρα ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 13-9 της Μλάντοστ στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League...

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκέργκο Ζάλανκι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στο φετινό Champions League, νικώντας τη Μλάντοστ με 13-9 στο Έθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Ένα ματς με αρκετές... παγίδες, τις οποίες το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς κατάφερε ν' αποφύγει και με το πέρας του χρόνου να επιβάλλει το ρυθμό του στην αναμέτρηση.

Ολυμπιακός - Μλάντοστ: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε εξαιρετικά για τους Κροάτες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την αδρανή εκκίνηση του Ολυμπιακού και πολύ γρήγορα βρέθηκαν με τρία γκολ προβάδισμα (0-3). Το γεγονός αυτό ανάγκασε τον Έλβις Φάτοβιτς να καλέσει άμεσα time-out για να σταματήσει το ρυθμό των παικτών της Μλάντοστ.

Όπως φάνηκε στη συνέχεια, η μικρή διακοπή λειτούργησε για τους Πειραιώτες, οι οποίοι βρήκαν πολύ γρήγορα δύο γκολ μειώνοντας στο ελάχιστο τη διαφορά (2-3). Μάλιστα, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φτάσουν και στην ισοφάριση, ωστόσο ο Μάρτσελιτς απέκρουσε τα «ερυθρόλευκα» σουτ με τη φιλοξενούμενη να πηγαίνει με το 3-2 υπέρ της στο δεύτερο οκτάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός βελτίωσε πολύ την άμυνα του και με τον Ζάλανκι να πετάει... φωτιές από την περιφέρεια κατάφερε να βρει το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα (4-3).

Οι Κροάτες μείωσαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χάρκοφ (4-4). Όμως και πάλι ο Ούγγρος περιφερειακός των «ερυθρόλευκων» πήρε και πάλι την μπαγκέτα στο σκοράρισμα και με δύο γκολ διαμόρφωσε το 6-4, το οποίο ήταν σκορ ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο έκανε πολύ παραγωγική αρχή! Με δύο γκολ, ο Ολυμπιακός έστειλε τη διαφορά στη μέγιστη απόσταση (8-4), παίρνοντας παράλληλα τον έλεγχο του ματς. Από τη μεριά της, η κροατική ομάδα προσπάθησε να μειώσει, αλλά σε κάθε γκολ της υπήρχε μια «ερυθρόλευκη» απάντηση.

Στο τέλος της περιόδου, οι πρωταθλητές Ελλάδας κατάφεραν να διευρύνουν κατά ένα γκολ το προβάδισμά τους (11-8) με νέο γκολ του Ζάλανκι, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος του οκταλέπτου.

Η τελευταία περίοδος βρήκε τους γηπεδούχους με ένα προβάδισμα ασφαλείας, το οποίο πολύ άμεσα έστειλαν και πάλι στα τέσσερα γκολ (12-8). Βέβαια και η Μλάντοστ μείωσε στα τρία τέρματα, αλλά τον τελευταίο λόγο στο σκοράρισμα τον είχαν οι παίκτες του Φάτοβιτς, με τον Γκίλλα να σκοράρει και να διαμορφώνει το τελικό 13-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-1, 5-4, 2-1

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Τζορτζάτος, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου 1, Αλαγραφκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου, Ζερδεβάς, Πούρος

Μλάντοστ (Z. Μπάγιτς): Μάρτσελιτς, Μπάσιτς 1, Τόνσινιτς, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Μπίγιακα 1, Μπούκιτς 1, Λάζιτς 1, Ναγκάεφ 2, Βρίλιτς, Βουκίτσεβιτς 1, Χάρκοφ 1, Κούμπρανιτς, Λόντσαρ