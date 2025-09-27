Επιβλητικός ο Άλιμος, «αγκάλιασε» την πρόκριση στο Champions League

Ο Άλιμος νίκησε με διαφορά 10 γκολ τη Λιλ στο Βερολίνο, 21-11 και ουσιαστικά καπάρωσε την παρουσία του στην επόμενη φάση του Champions League και τους ομίλους της φάσης των «16».

Μετά την ήττα από τη Σπαντάου Βερολίνου, ο Άλιμος νίκησε με άνεση τη γαλλική Λιλ, που προπονεί ο Ανέστης Πεσματζόγλου, με τη νεοφερμένη Ολλανδέζα, Φλοριάν Μπόσφελντ να πετυχαίνει οκτώ γκολ και την Αφροδίτη Μπιτσάκου να προσθέτει άλλα πέντε.

Ο όμιλος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (28/9, 13:00) με τη Σπαντάου να παίζει με τη Λιλ και η λογική λέει πως η γερμανική ομάδα θα σφραγίσει την πρόκριση από την 1η θέση και ο Άλιμος από τη 2η.



Τα οκτάλεπτα: 6-4, 6-3, 3-2, 6-2.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 3, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 5, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 1, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ 8, Μανή, Βελέντζα, Λέκου.

Λιλ (Ανέστης Πεσματζόγλου): Παλ 1, Κίλιτς 1, Αντρές 2, Ναρντίνι 4, Βερνού 2, Λιζότ 1

Η βαθμολογία

1.Σπαντάου 3 (1 αγ.)

2.Άλιμος 3 (2 αγ.)

3.Λιλ 0 (1 αγ.)

Το σενάριο για τη Γλυφάδα

Στον Α' όμιλο που φιλοξενεί η Γλυφάδα στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος», η ουγγρική Έγκερ νίκησε την ισπανική Τεράσα στη διαδικασία των πέναλτι με συνολικό σκορ 17-15 (13-13 καν. αγ.).

Η Τεράσα με τον έναν βαθμό κι έχοντας νικήσει τη Γλυφάδα, έφθασε στους 4β., εξασφαλίζοντας μια από τις πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ομίλους της φάσης των «16».

Η τελική κατάταξη και το 2ο εισιτήριο θα κριθούν το πρωί της Κυριακής (28/9, 10:00), με τη Γλυφάδα να αντιμετωπίζει την Έγκερ.

Η ελληνική ομάδα με νίκη στην κανονική περίοδο θα πάρει τη 2η θέση, στην Έγκερ αρκεί και η ήττα στα πέναλτι για να είναι αυτή στη 2η θέση, ενώ με νίκη στην κανονική διάρκεια θα περάσει ως 1η και η Τεράσα ως 2η.

