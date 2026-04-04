Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός 13-15: Τα στιγμιότυπα του τελικού
Τα σκήπτρα του διατήρησε ο Ολυμπιακός στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 15-13 της Βουλιαγμένης σε έναν πολύ ανταγωνιστικό τελικό, ο οποίος κρίθηκε στις λεπτομέρειες του δεύτερου ημιχρόνου.
Μία αναμέτρηση, στην οποία οι δύο ομάδες πήγαιναν γκολ - γκολ. Τα πρώτα οκτάλεπτα έληξαν ισόπαλα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει προβάδισμα δύο τερμάτων στο δεύτερο μισό. Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή την απόσταση στο σκορ και με εύστοχη εκτέλεση της Μυριοκεφαλιτάκη διαμόρφωσαν το 15-13.
Αυτή είναι η 7η κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών για τον Ολυμπιακό. Παραμένει η πολυνίκης ομάδα του θεσμού, έχοντας λάβει μέρος και στους εννέα τελικούς της διοργάνωσης.
Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Βουλιαγμένη - Ολυπιακός
