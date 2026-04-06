Εύκολα ο Ολυμπιακός στην Ηλιούπολη, πριν από τη Σαμπαντέλ

Ολυμπιακός: Με άνεση στην Ηλιούπολη, πριν από τη Σαμπαντέλ
Ο Ολυμπιακός λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, συνέχισε με έναν ακόμη περίπατο την πορεία του στο Water Polo League γυναικών, καθώς οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν εκτός έδρας επί του ΓΣ Ηλιούπολης με 20-8 για το 20 στα 20 στο πρωτάθλημα.
Τώρα στρέφουν την προσοχή τους σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, τον εκτός έδρας πρώτο προημιτελικό του Champions League με τη Σαμπαντέλ στη Βαρκελώνη, που θα διεξαχθεί το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 13:00).
Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-5, 4-4, 2-5
ΓΣ Ηλιούπολης (Ευστάθιος Φάνος): Λ. Μαυρωτά, Κύρκου 1, Ι. Μαυρωτά 1, Γεωργίου 1, Παναγιότι, Θεοφανοπούλου 1, Γκίλλα 1, Υφαντή 1, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 1, Κρασάκη, Φέλλα, Σταυρίδου, Χαλκίτη 1
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα 3, Κουρέτα 5, Διρχαλίδου, Τριχά, Φούκου 1, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου, Κουρτίδου, Τορνάρου, Τζωρακάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 5, Λαναρά 1
Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Μ. Δευτέρα 6/4
- ΓΣ Ηλιούπολης - Ολυμπιακός 8-20
Μ. Τρίτη 7/4
- 14.00 «Πεπανός» ΝΕΠ - Ρέθυμνο
- 14:30 «Ποσειδώνιο» ΠΑΟΚ - Άλιμος
- 18.00 Γλυφάδας Γλυφάδα - ΝΟΠ
- 19.30 Πειραιά Εθνικός - Βουλιαγμένη
- 19:30 Γλυφάδας Χανιά - Πανιώνιος
Η βαθμολογία
(19η αγων.)
- 1.Ολυμπιακός 60 (20 αγ.)
- 2.Βουλιαγμένη 51
- 3.Γλυφάδα 37
- 4.Άλιμος 37
- 5.Εθνικός 36
- 6.ΠΑΟΚ 36
- 7.Πανιώνιος 33 (18 αγ.)
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 12 (18 αγ.)
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9 (20 αγ.)
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
