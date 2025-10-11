Άνετο πέρασμα ο Ολυμπιακός στον... κατακόκκινο Άλιμο

Οι φίλοι του Ολυμπιακού γέμισαν το κολυμβητήριο του Αλίμου και είδαν τη γυναικεία ομάδα να φθάνει σε μια άνετη νίκη επί της τοπικής ομάδας με 26-7. Η δράση στη 2η αγωνιστική στη 2η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε έναν υγιεινό σαββατιάτικο περίπατο από την έδρα του Αλίμου, επικρατώντας με 26-7, για τη 2η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Δεκατέσσερις ημέρες πριν από τη συνάντησή τους στη φάση των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Άλιμο.

Το δύο στα δύο πέτυχε και ο συμπολίτης Εθνικός, νικώντας τον ΓΣ Ηλιούπολης με 20-6 στον Πειραιά, έχοντας για πρώτη σκόρερ την Κοντογιάννη με πέντε γκολ.

Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πήρε ο Πανιώνιος επί του ΠΑΟΚ με 11-10, η Γλυφάδα νίκησε τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 12-7 στο «Αντ. Πεπανός», ενώ τέλος η Βουλιαγμένη πήρε το πρώτο τρίποντο απέναντι στο ΝΟ Πατρών με 23-7 στον Λαιμό.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία - 2η αγωνιστική

Σάββατο 11/10

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 10-11

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-4, 2-2, 5-4

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΝΕ Πατρών - Γλυφάδα 7-12

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-4, 1-3, 4-3

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Εθνικός - Ηλιούπολη 20-6

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 4-2, 7-1, 2-1

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Άλιμος - Ολυμπιακός 7-26

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-7, 3-8, 2-6.

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Σάντα 4, Τριχά 2, Άντριους 3, Σιούτη 4, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 1, Χαλδαίου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσφελντ, Μανή, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου - Σπάθη

Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 23-7

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Κουτσαντά 2, Ελμισιάν 1, Φουράκη 2, Καπετοπούλου 2, Ξενάκη 3, Φουντωτού 2, Κρασσά 2, Βάλβη 1, Ανδρεάδη 4, Κισσούδη 1, Αγγελίδη, Λουπάκη, Καρανάσιου 1, Κοβάσεβιτς 2.

ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό, Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Μπαλάτσα 1, Πασσά, Ράντονιτς 3, Μοίραλη 2, Αναστασίου 1, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Καλογεράκη, Κασπίρη.

Κυριακή 12/10

15:00 Λαιμού Χανιά - Ρέθυμνο

Η βαθμολογία

(2η αγωνιστική)