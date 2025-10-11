Άνετο πέρασμα ο Ολυμπιακός στον... κατακόκκινο Άλιμο

Ολυμπιακός: Άνετο πέρασμα στον... κατακόκκινο Άλιμο
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε έναν υγιεινό σαββατιάτικο περίπατο από την έδρα του Αλίμου, επικρατώντας με 26-7, για τη 2η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.
Δεκατέσσερις ημέρες πριν από τη συνάντησή τους στη φάση των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Άλιμο.
Το δύο στα δύο πέτυχε και ο συμπολίτης Εθνικός, νικώντας τον ΓΣ Ηλιούπολης με 20-6 στον Πειραιά, έχοντας για πρώτη σκόρερ την Κοντογιάννη με πέντε γκολ.
Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πήρε ο Πανιώνιος επί του ΠΑΟΚ με 11-10, η Γλυφάδα νίκησε τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 12-7 στο «Αντ. Πεπανός», ενώ τέλος η Βουλιαγμένη πήρε το πρώτο τρίποντο απέναντι στο ΝΟ Πατρών με 23-7 στον Λαιμό.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία - 2η αγωνιστική
Σάββατο 11/10
- ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 10-11
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-4, 2-2, 5-4
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΝΕ Πατρών - Γλυφάδα 7-12
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-4, 1-3, 4-3
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Εθνικός - Ηλιούπολη 20-6
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 4-2, 7-1, 2-1
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Άλιμος - Ολυμπιακός 7-26
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-7, 3-8, 2-6.
Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Σάντα 4, Τριχά 2, Άντριους 3, Σιούτη 4, Μπίκου, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά.
Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 1, Χαλδαίου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσφελντ, Μανή, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου - Σπάθη
- Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 23-7
Τα οκτάλεπτα: 8-2, 4-3, 6-1, 5-1.
Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Κουτσαντά 2, Ελμισιάν 1, Φουράκη 2, Καπετοπούλου 2, Ξενάκη 3, Φουντωτού 2, Κρασσά 2, Βάλβη 1, Ανδρεάδη 4, Κισσούδη 1, Αγγελίδη, Λουπάκη, Καρανάσιου 1, Κοβάσεβιτς 2.
ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό, Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Μπαλάτσα 1, Πασσά, Ράντονιτς 3, Μοίραλη 2, Αναστασίου 1, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Καλογεράκη, Κασπίρη.
Κυριακή 12/10
- 15:00 Λαιμού Χανιά - Ρέθυμνο
Η βαθμολογία
(2η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 6 (39-16)
- 2.Εθνικός 6 (34-15)
- 3.Βουλιαγμένη 3 (32-20)
- 4.ΠΑΟΚ 3 (32-22)
- 5.Χανιά 3 (10-8)
- 6.Γλυφάδα 3 (21-21)
- 7.Πανιώνιος 3 (17-21)
- 8.Άλιμος 3 (18-32)
- 9.ΝΟ Πατρών 3 (19-34)
- 10.Ρέθυμνο 0 (11-12)
- 11.ΝΕ Πατρών 0 (15-22)
- 12.Ηλιούπολη 0 (17-42)
