Στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη θα διεξαχθεί τελικά το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών το διήμερο 27 και 28 Φεβρουαρίου.

Το θέμα ασφάλειας από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. την ημέρα του τελικού, στις 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα των συγκεντρώσεων για τα τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, υποχρέωσε την ΚΟΕ να ψάξει για άλλο τόπο διεξαγωγής, με το κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη να είναι ο τόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Η συνέντευξη Τύπου, με την παρουσία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26/2 στις 13.00 στα γραφεία της ΚΟΕ (Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 236 (ισόγειο)17672 Καλλιθέα, Αθήνα).

Στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα θα αναδειχτεί το διήμερο 3-4 Απριλίου η κυπελλούχος ομάδα γυναικών για το 2026. Στους ημιτελικούς της 3ης Απριλίου θα παίξουν: Άλιμος - Βουλιαγμένης και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Το πρόγραμμα του Final 4

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

17.00 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός

20.00 Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

17:30 Τελικός

Και οι τρεις συναντήσεις θα καλυφθούν τηλεοπτικά με απευθείας μεταδόσεις από την ΕΡΤ.



