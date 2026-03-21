Ο Ολυμπιακός πήγε στην έδρα της Ντουναουιβάρος για να «κλειδώσει» από την πρώτη θέση στον όμιλό του την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League γυναικών και το πέτυχε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 19-3!

Οι παίκτριες του Ολυμπιακού τελείωσαν την υπόθεση νίκη στα πρώτα 11 αγωνιστικά λεπτά, καθώς σε αυτό το διάστημα προηγήθηκαν με 8-0!

Έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 10-2, όμως δεν κατέβασαν ρυθμό. Η διαφορά στο 3ο οκτάλεπτο έφθασε στα 12 γκολ (14-2), με τη Βασιλική Πλευρίτου να πετυχαίνει τρία αναπάντητα γκολ στο 4ο οκτάλεπτο για το 17-3, και η Τριχά με δύο ακόμα γκολ να διαμορφώνει το θριαμβευτικό 19-3.

Tα οκτάλεπτα: 0-5, 2-5, 1-4, 0-5.

Ντουναουιβάρος (Γιόζεφ Σίκε): Μάτσκο, Καράντσι, Μπόρσι 3, Τζονκλ, Χόρβατ, Μάχιου, Σάμπο, Γκάρντα, Παλ, Μίχοκ, Κβαντονγκανάρε, Κάκας, Κατσίμπρη.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 6, Άντριους 1, Σιούτη 1, Μπίκου 2, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 5, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου.

