Με buzzer beater από τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς ο Απόλλων Σμύρνης υπέταξε τον ΠΑΟΚ με 12-11 και θα τεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Πάτρα.

Ο Απόλλων Σμύρνης με γκολ από τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς στον παίκτη παραπάνω τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, επικράτησε επί του μαχητικού ΠΑΟΚ με 12-11 στο «Ποσειδώνιο» και πήρε την πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.

Η «ελαφρά» ταξιαρχία είχε τον τελευταίο λόγο με τον Σέρβο περιφερειακό και θα βρεθεί στην Πάτρα και στην τελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 9-5, στο 3ο λεπτό της 3ης περιόδου, προσπάθησε κι επέστρεψε στο παιχνίδι. Με σερί 3-0 πλησίασε στο 9-8 και με δύο σερί γκολ από τον Χρήστο Μπιτσάκο ο Δικέφαλος ισοφάρισε 10-11, 6:03 πριν από το τέλος.

Ο Μπογκντάνοβιτς έδωσε νέο προβάδισμα στον Απόλλωνα, 11-10 (5:21), οι γηπεδούχοι έχασαν τρεις επιθέσεις στον παραπάνω, μέχρι ο Γραμματικός-ξανά στον παίκτη παραπάνω- να ισοφαρίσει σε 11-11 (1:18), για να μιλήσει στο τέλος η εκτελεστική δεινότητα του Μπογκντάνοβιτς.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-4, 4-2, 2-2

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθαγιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 2, Τσολακούδης 1, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 1, Χ. Μπιτσάκος 3, Γραμματικός 1, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 1.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης 1, Γ. Μητράκης, Σάρρος.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου

Υδραϊκός-Ολυμπιακός 22-8 (1)

Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-9 (2)

ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 11-12 (3)

20:30 Κολ. Νέας Σμύρνης: Γλυφάδα – Πανιώνιος (4)

Οι ημιτελικοί του Final 4

27 Φεβρουαρίου