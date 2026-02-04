ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 11-12: Με τον Μπογκντάνοβιτς στο Final 4 του Κυπέλλου
Ο Απόλλων Σμύρνης με γκολ από τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς στον παίκτη παραπάνω τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, επικράτησε επί του μαχητικού ΠΑΟΚ με 12-11 στο «Ποσειδώνιο» και πήρε την πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών.
Η «ελαφρά» ταξιαρχία είχε τον τελευταίο λόγο με τον Σέρβο περιφερειακό και θα βρεθεί στην Πάτρα και στην τελική φάση, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό.
Ο ΠΑΟΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 9-5, στο 3ο λεπτό της 3ης περιόδου, προσπάθησε κι επέστρεψε στο παιχνίδι. Με σερί 3-0 πλησίασε στο 9-8 και με δύο σερί γκολ από τον Χρήστο Μπιτσάκο ο Δικέφαλος ισοφάρισε 10-11, 6:03 πριν από το τέλος.
Ο Μπογκντάνοβιτς έδωσε νέο προβάδισμα στον Απόλλωνα, 11-10 (5:21), οι γηπεδούχοι έχασαν τρεις επιθέσεις στον παραπάνω, μέχρι ο Γραμματικός-ξανά στον παίκτη παραπάνω- να ισοφαρίσει σε 11-11 (1:18), για να μιλήσει στο τέλος η εκτελεστική δεινότητα του Μπογκντάνοβιτς.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-4, 4-2, 2-2
ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθαγιάννης, Ράπτης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 2, Τσολακούδης 1, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 1, Χ. Μπιτσάκος 3, Γραμματικός 1, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 1.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης 1, Γ. Μητράκης, Σάρρος.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου
- Υδραϊκός-Ολυμπιακός 22-8 (1)
- Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-9 (2)
- ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 11-12 (3)
- 20:30 Κολ. Νέας Σμύρνης: Γλυφάδα – Πανιώνιος (4)
Οι ημιτελικοί του Final 4
27 Φεβρουαρίου
- Νικητής 4 - Παναθηναϊκός
- Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.