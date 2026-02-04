Γλυφάδα - Πανιώνιος 10-11: Οι Νεοσμυρνιώτες στο Final 4 του Κυπέλλου ανδρών
Ο Πανιώνιος, έστω και με πολλή δυσκολία, νίκησε τη Γλυφάδα με 11-10 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης κι έγινε η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου.
Εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που με τη σειρά του νωρίτερα είχε αποκλείσει τη Βουλιαγμένη.
Η Γλυφάδα, τυπικά γηπεδούχος, προσπάθησε να κάνει την έκπληξη, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, ο Πανιώνιος απάντησε και προσπέρασε με 5-4 και 7-5, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο ισόπαλο 7-7.
Οι παλιοσειρές Γούνας και Μουρίκης έκαναν το 10-8 για τον Πανιώνιο, οι Χρυσοσπάθης και Μαυράκης ισοφάρισαν για τη Γλυφάδα σε 10-10, 5:21 πριν από το τέλος, όμως ο Αλέξανδρος Γούνας με γκολ από τα 6μ., χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο με 11-10, στα 4:38 πριν από το τέλος.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 1-3, 2-1
Γλυφάδα (Γ. Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης, Παπούκας 3, Μπόμπος 1, Χρυσοσπάθης 3, Ι. Αλευράς, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος, Μαυράκης 1, Δερμιτζάκης, Ηλιόπουλος, Γιαννάτσης, Κατσινούλας, Ν. Αλευράς, Λόπθε Μουνιόθ.
Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Τρασάι, Καρατζάς, Ανδριανόπουλος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 1, Καρατζάς, Μουρίκης 2, Γούνας 4, Κουκούνας 1, Καπατενάκης 1, Κ. Μπιτσάκος 1, Μότσιας.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου
- Υδραϊκός-Ολυμπιακός 8-22 (1)
- Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-9 (2)
- ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης 11-12 (3)
- Γλυφάδα – Πανιώνιος 10-11 (4)
Οι ημιτελικοί του Final 4
27 Φεβρουαρίου
- Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
- Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.