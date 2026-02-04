Ο Πανιώνιος, αν και δυσκολεύτηκε, πήρε τη νίκη επί της Γλυφάδας με 11-10 και θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Πάτρα.

Ο Πανιώνιος, έστω και με πολλή δυσκολία, νίκησε τη Γλυφάδα με 11-10 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης κι έγινε η τελευταία ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου.

Εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που με τη σειρά του νωρίτερα είχε αποκλείσει τη Βουλιαγμένη.

Η Γλυφάδα, τυπικά γηπεδούχος, προσπάθησε να κάνει την έκπληξη, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, ο Πανιώνιος απάντησε και προσπέρασε με 5-4 και 7-5, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο ισόπαλο 7-7.

Οι παλιοσειρές Γούνας και Μουρίκης έκαναν το 10-8 για τον Πανιώνιο, οι Χρυσοσπάθης και Μαυράκης ισοφάρισαν για τη Γλυφάδα σε 10-10, 5:21 πριν από το τέλος, όμως ο Αλέξανδρος Γούνας με γκολ από τα 6μ., χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο με 11-10, στα 4:38 πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 1-3, 2-1

Γλυφάδα (Γ. Παπαδόπουλος): Κουρούβανης, Τζελάτης, Παπούκας 3, Μπόμπος 1, Χρυσοσπάθης 3, Ι. Αλευράς, Γιαννόπουλος 2, Βαλλιανάτος, Μαυράκης 1, Δερμιτζάκης, Ηλιόπουλος, Γιαννάτσης, Κατσινούλας, Ν. Αλευράς, Λόπθε Μουνιόθ.

Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Τρασάι, Καρατζάς, Ανδριανόπουλος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 1, Καρατζάς, Μουρίκης 2, Γούνας 4, Κουκούνας 1, Καπατενάκης 1, Κ. Μπιτσάκος 1, Μότσιας.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου

Οι ημιτελικοί του Final 4

27 Φεβρουαρίου