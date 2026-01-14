Στην Πάτρα οι άνδρες, στη Λάρισα οι γυναίκες στα Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας

Final 4 Kυπέλλου Πόλο: Οι άνδρες στην Πάτρα, οι γυναίκες στη Λάρισα
Στην Πάτρα και στη Λάρισα θα διεξαχθούν τα Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, το Final 4 των ανδρών θα φιλοξενηθεί στο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου.
Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο θα προκριθούν από τους προημιτελικούς της 4ης Φεβρουαρίου που είναι: ΑΝΟ Γλυφάδας- Πανιώνιος, Παναθηναϊκός-ΝΟ Βουλιαγμένης, ΠΑΟΚ- Απόλλων Σμύρνης και Υδραϊκός-Ολυμπιακός. Στις 27/2 θα διεξαχθούν οι δυο ημιτελικοί και στις 28/2 ο τελικός.
Στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα θα αναδειχτεί το διήμερο 3-4 Απριλίου η κυπελλούχος ομάδα γυναικών για το 2026.
Στους ημιτελικούς της 3ης Απριλίου θα παίξουν: Άλιμος - Βουλιαγμένης και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Οι ομάδες που θα προκριθούν, θα διεκδικήσουν την επομένη το τρόπαιο.
