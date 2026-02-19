Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο της 2ης προκριματικής φάσης του Conference Cup, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Λίγα 24ωρα μετά τη μονομαχία τους στο κολυμβητήριο της Αρτάκης και τη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης επί του Πανιώνιου με 17-15 για τη 2η φάση της Water Polo League ανδρών, οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρεθούν στο Πότσνταμ της Γερμανίας με στόχο να πάρουν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης για την προημιτελική φάση του νεοσύστατου Conference Cup.

Οι Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος συμμετέχουν στον 1ο όμιλο του 2ου προκριματικού γύρου ενάντια στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και την οικοδέσποινα Πότσνταμ.

Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την πρόκριση για την προημιτελική φάση, όπου θα σχηματιστούν δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, με τους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για το τριήμερο 20-22 Μαρτίου.

Από εκεί οι δύο πρώτες από κάθε προημιτελικό όμιλο θα προκριθούν στο Final 4 του Conference Cup, που θα γίνει το διήμερο 2-3 Μαΐου.

Στην πρεμιέρα του ομίλου την Παρασκευή (20/2) ο Απόλλων Σμύρνης θα παίξει με την Παρτιζάν (18:00), ο Πανιώνιος με την Πότσνταμ, ενώ η ελληνική κόντρα έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (22/2, 11:00).

Ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, Τεό Λοράντος τοποθετεί ψηλά τον πήχη τονίζοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr, πως «η ομάδα έχει ως στόχο να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής του Confernce Cup και αυτό περνάει μέσα από τη διαδικασία του προκριματικού ομίλου του Πότσνταμ, όπου στόχος είναι η κατάκτηση της 1ης θέσης»!

Σολανάκης: «Η ομάδα είναι πεινασμένη»

Τις υψηλές βλέψεις που έχει ο Απόλλων Σμύρνης στη διοργάνωση εξέφρασε με δηλώσεις και ο αρχηγός του, Μάνος Σολανάκης.

«Η ομάδα είναι… πεινασμένη. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν επιπλέον κίνητρο στους αθλητές. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά και παρότι ο όμιλος είναι απαιτητικός και θα πρέπει να δώσουμε τρία παιχνίδια σε λίγες ώρες – είμαστε έτοιμοι. Αν αγωνιστούμε με σοβαρότητα θα πάνε όλα καλά. Ξεκάθαρος στόχος μας είναι η πρόκριση», τόνισε ο κρητικός φουνταριστός.

Στην προσπάθεια αυτή ο Απόλλων Σμύρνης θα έχει τη δυναμική και πολύτιμη στήριξη του κόσμου του, αφού περισσότεροι από 30 οργανωμένοι από «Αναγέννηση» και Basso Rango θα κάνουν το ταξίδι για τη Γερμανία, ενώ περίπου 20 μη οργανωμένοι φίλαθλοι επίσης θα δώσουν το «παρών».

Όσο για τη δύναμη που θα δώσουν με την παρουσία τους οι φίλαθλοι στη Γερμανία; Ο Μανώλης Σολανάκης είπε: «Ο κόσμος μας πάντα είναι δίπλα μας. Όπου και αν παίζουμε πάντα υπάρχουν στις εξέδρες κάποιοι να μας στηρίζουν. Η παρουσία τους και η φωνή τους θα αποτελέσουν έξτρα κινητήρια δύναμη για εμάς. Είναι τεράστια η χαρά μας που θα τους έχουμε δίπλα μας και πάμε συγκεντρωμένοι και ταπεινοί για να πάρουμε την πρόκριση».

To πρόγραμμα του 1ου Ομίλου

(Σε ώρες Ελλάδας)

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

18:00 Παρτιζάν Βελιγραδίου – Απόλλων Σμύρνης

20:00 Πότσνταμ – Πανιώνιος

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

16:00 Παρτιζάν Βελιγραδίου – Πανιώνιος

18:00 Πότσνταμ – Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου