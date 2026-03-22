Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη μπορεί να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες στα προημιτελικά του Champions League γυναικών, οι ομάδες που προκρίθηκαν.

Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Champions League γυναικών και μαζί οριστικοποιήθηκε η οκτάδα της προημιτελικής φάσης, όπου θα είναι ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Ο Άλιμος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον Α' Όμιλο, με ήττα, παρά την καλή εμφάνιση, από την Ουίπεστ με 12-11 στη Βουδαπέστη, μένοντας χωρίς βαθμό.

Νωρίτερα ο Ολυμπιακός πέρασε με το εντυπωσιακό 19-3 από την έδρα της ουγγρικής Ντουναουιβάρος, «σφραγίζοντας» την πρόκριση από την 1η θέση του Α' ομίλου.

Η Βουλιαγμένη σε ένα χωρίς σημασίας βαθμολογικό αγώνα, νίκησε τη Ραπάλο με 19-13 στον Λαιμό και προκρίθηκε από τη 2η θέση του Γ' Ομίλου.

Στα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών, οι ομάδες που πέρασαν από την 1η θέση θα κληρωθούν με μια από τις ομάδες που πήραν τη 2η θέση, με εξαίρεση την ομάδα που ήταν μαζί στον όμιλο.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη μπορεί να βρεθούν αντίπαλοι για μια θέση στο Final 4 του Ιουνίου στη Μάλτα.

Όπως συνέβη και πέρυσι όταν ο Ολυμπιακός με δύο νίκες με 11-10 και 7-6, πέρασε στο Final 4 που φιλοξένησε στον Πειραιά.

Oι ομάδες που πέρασαν στα προημιτελικά

Α' Όμιλος

1.Ολυμπιακός

2.Ουίπεστ

Β' Όμιλος

1.Ματαρό

2.Σαμπαντέλ

Γ' Όμιλος

1.Φερεντσβάρος

2.Βουλιαγμένη

Δ' Όμιλος