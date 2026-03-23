Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να αποκλείσει τη Σαμπαντέλ και η Βουλιαγμένη την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαντ Αντρέου για να βρεθούν τον Ιούνιο στη Μάλτα και στο Final 4 του Champions League γυναικών.

O Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη έμαθαν τον αντίπαλό τους στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Champions League γυναικών που διεξήχθη το πρωί της Δευτέρας (23/3) στο Ζάγκρεμπ.

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τη Σαμπαντέλ, σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό ζευγάρι, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στην Ισπανία και τον επαναληπτικό στον Πειραιά.

Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαντ Αντρέου, με τον 1ο αγώνα να ορίζεται στην Ισπανία.

Οι αγώνες θα γίνουν στις 11 Απριλίου και 16 Μαΐου και οι νικήτριες θα βρεθούν στο Final 4 της Μάλτας (10-12 Ιουνίου).

Εκεί αν ο Ολυμπιακός προκριθεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Ματαρό και τη Ρόμα.

Αντίστοιχα, η Βουλιαγμένη θα παίξει με τη νικήτρια της ουγγρικής μονομαχίας, ανάμεσα στη Φερεντσβάρος και την Ουίπεστ.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

(11 Απριλίου - 16 Μαΐου)

Σαμπαντέλ (Ισπανία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 1

Ματαρό (Iσπανία) - Ρόμα (Ιταλία) 2

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Ουίπεστ (Ουγγαρία) 3

Σαντ Αντρέου (Ισπανία) - Βουλιαγμένη (Ελλάδα) 4

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Νικητής 2 - Νικητής 1

Νικητής 3 - Νικητής 4



