Yδραϊκός - Ολυμπιακός 8-22: Άνετα οι «ερυθρόλευκοι» στο Final 4 του Κυπέλλου
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, επικρατώντας επί του Υδραϊκού με 22-8 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στην τελική φάση, που θα γίνει στην Πάτρα (27-28 Φεβρουαρίου), για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και στον ημιτελικό θα αναμετρηθούν με τον νικητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης.
Ο Ολυμπιακός, τυπικά φιλοξενούμενους απέναντι στον Υδραϊκό, επέβαλε το ρυθμό του από το ξεκίνημα και προηγήθηκε ακόμη και με 16 γκολ διαφορά (22-6), τρία λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.
Τα οκτάλεπτα: 2-6, 1-7, 3-7, 2-2
ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Σιαμάς 1, Λεμπέσης, Χατζηκυριακάκης 1, Δίπλαρος, Άτζιτς 1, Καραγιάννης, Μασμανίδης 2, Τσαταλιός, Μαυρωτάς, Βλάσσης, Γιανναράς, Καλαϊτζής 1, Σιούτης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 4, Γούβης 1, Ζάλανκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Λυκούδης, Αραπίδης, Πούρος 3, Μάρκογλου 2.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου
- Υδραϊκός-Ολυμπιακός 22-8 (1)
- 16:00 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης (2)
- 19:30 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης (3)
- 20:30 Κολ. Νέας Σμύρνης: Γλυφάδα – Πανιώνιος (4)
To πρόγραμμα του Final 4
Ημιτελικοί 27 Φεβρουαρίου
- Νικητής 4 - Νικητής 2
- Νικητής 3 - Νικητής 1
