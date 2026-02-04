Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Υδραϊκό με 22-8, εξασφάλισε εύκολα την παρουσία του στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, επικρατώντας επί του Υδραϊκού με 22-8 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε στην τελική φάση, που θα γίνει στην Πάτρα (27-28 Φεβρουαρίου), για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και στον ημιτελικό θα αναμετρηθούν με τον νικητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Σμύρνης.

Ο Ολυμπιακός, τυπικά φιλοξενούμενους απέναντι στον Υδραϊκό, επέβαλε το ρυθμό του από το ξεκίνημα και προηγήθηκε ακόμη και με 16 γκολ διαφορά (22-6), τρία λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 1-7, 3-7, 2-2

ΥΔΡΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης 2, Σιαμάς 1, Λεμπέσης, Χατζηκυριακάκης 1, Δίπλαρος, Άτζιτς 1, Καραγιάννης, Μασμανίδης 2, Τσαταλιός, Μαυρωτάς, Βλάσσης, Γιανναράς, Καλαϊτζής 1, Σιούτης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 4, Γούβης 1, Ζάλανκι 3, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Λυκούδης, Αραπίδης, Πούρος 3, Μάρκογλου 2.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου

Υδραϊκός-Ολυμπιακός 22-8 (1)

16:00 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης (2)

19:30 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης (3)

20:30 Κολ. Νέας Σμύρνης: Γλυφάδα – Πανιώνιος (4)

To πρόγραμμα του Final 4

Ημιτελικοί 27 Φεβρουαρίου