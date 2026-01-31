Ευρείες νίκες πήραν ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών...

Χωρίς ν' αντιμετωπίσουν μεγάλη αντίσταση από τους αντιπάλους τους, οι Πανιώνιος και Απόλλων Σμύρνης πήραν το «τρίποντο» για τη 12η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών. Απέναντι σε Χανιά και Περιστέρι αντίστοιχα είχαν εύκολο απόγευμα, μπαίνοντας στο 2026 με θετικά αποτελέσματα.

Στο ματς που έγινε στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος επικράτησε με 28-5 των Χανίων. Όπως προδίδει και το τελικό σκορ, οι «κυανέρυθροι» είχαν από την αρχή έως το τέλος του αγώνα τον απόλυτο έλεγχο. Μάλιστα, στην τέταρτη περίοδο είχαν οκτώ γκολ ενεργητικό, κρατώντας στο μηδέν την ομάδα από την Κρήτη.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 5-3, 8-1, 8-0

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο άλλο ματς που έλαβε χώρα στο Περιστέρι, ο Απόλλων Σμύρνης επίσης πήρε μία άνετη νίκη με σκορ 18-7. Με εξαίρεση το πρώτο οκτάλεπτο, όπου οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί, οι «κυανόλευκοι» δεν δυσκολεύτηκαν και με το πέρας των περιόδων ολοένα και διεύρυναν το προβάδισμά τους.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 1-5, 1-4, 3-6

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ