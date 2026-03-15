ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 18-16: Νικητής στο υπερθέαμα της 4ης αγωνιστικής
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 18-16 του Πανιώνιου. Ένα ματς με πάρα πολλά γκολ, όπως μαρτυρά το τελικό σκορ, με τους Θεσσαλονικείς να ισοβαθμούν στους 33 βαθμούς με τους Νεοσμυρνιώτες.
Η έναρξη του ματς βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ με την ελάχιστη διαφορά (1-2), ωστόσο με 4-0 σερί κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 5-2. Στη συνέχεια, ο Πανιώνιος προσπάθησε να μειώσει στο σκορ, το οποίο κατάφερε (8-6).
Έπειτα το σύνολο του Κώστα Δήμου μείωσε στο γκολ (8-7), πράγμα που έκανε ακόμη δύο φορές (13-12, 16-15). Ωστόσο δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει το προβάδισμά του και να πάρει τη νίκη με 18-16.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-4, 5-5, 5-5
