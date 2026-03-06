Ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει τον προημιτελικό όμιλο στο Conference Cup με τους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Μετά τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Πανιώνιος πρόκειται να φιλοξενήσει προημιτελικό όμιλο στο Conference Cup. Οι «κυανέρυθροι» βρίσκονται στον Α' όμιλο της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης και οι αγώνες θα διεξαχθούν στην έδρα του από τις 20 έως 22 Μαρτίου.

Ο Πανιώνιος στον προημιτελικό όμιλο είναι μαζί με τις Ποζίλιπο, Χόνβεντ και Τενερίφη. Από αυτόν τον όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες δύο θα εξασφαλίσουν τη πρόκριση στο Final-4 της διοργάνωσης, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 2 και 3 Μαΐου.

Σημειώνεται πως οι οι αγώνες του Β΄ ομίλου θα πραγματοποιηθούν στο Σεράφειο κολυμβητήριο, με διοργανωτή τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ελληνική ομάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με την κροατική Μόρναρ Σπλιτ, την Ντε Άκερ και την Ματαρό, διεκδικώντας μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην τελική φάση της νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.