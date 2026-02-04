Παναθηναϊκός - Βουλιαγμένη 15-9: Το «τριφύλλι» εντυπωσιακά στο Final 4 του Κυπέλλου
Ο Παναθηναϊκός και η Βουλιαγμένη μέσα σε οκτώ ημέρες παίζουν μεταξύ τους για δύο σημαντικούς στόχους στη σεζόν και το «τριφύλλι» πήρε το πρώτο ντέρμπι, με κυριαρχική εμφάνιση νίκησε τους «μπέμπηδες» με 15-9 στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο και προκρίθηκε στο Final 4 του Κυπέλου Ελλάδας ανδρών.
Οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη (12/2), με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup και ο νικητής θα συνεχίσει στη διοργάνωση.
Ο Παναθηναϊκός έβαλε ουσιαστικά τις βάσεις πρόκρισης στα τελευταία 78 δευτερόλεπτα της β' περιόδου, όταν σε αυτό το ελάχιστο διάστημα πέτυχε τρία γκολ, ξεφεύγοντας με 11-6 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Παράλληλα, οι παίκτες του κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για περισσότερα από 11 αγωνιστικά λεπτά, φθάνοντας πανάξια στην πρόκριση.
Mετά το πρώτο ισορροπημένο οκτάλεπτο (2-2), ακολούθησε ένα επιθετικό ξέσπασμα από τον Παναθηναϊκό Σε ένα οκτάλεπτο με 12 γκολ, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 3-2, ο Παναθηναϊκός σε δύο περίπου αγωνιστικά προσπέρασε με 5-3, διατήρησε το +2, με τη Βουλιαγμένη να μειώνει με τον Αγγελόπουλο σε 7-6, 1:53 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, όμως ακολούθησε το ξέσπασμα των γηπεδούχων.
Πριν ολοκληρωθεί το 2ο οκτάλεπτο και μέσα σε 78 δευτερόλεπτα οι Παπανικολάου, Χατζηγούλας και Κουρούβανης έκαναν το 11-6.
Το «τριφύλλι» διεύρυνε το σερί του στο 5-0, με τους Παπασηφάκη και Γκιουβέτση να δίνουν αέρα έξι γκολ στο 12-6, την ίδια ώρα συμπλήρωνε σχεδόν 10 αγωνιστικά λεπτά χωρίς γκολ με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.
Τα πάντα είχαν κριθεί υπέρ των «πρασίνων», με τον Μπανίτσεβιτς να κάνει το 13-6 και τον Παναθηναϊκό να φθάνει στο τελικό 15-9.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 8-4, 2-0, 3-3.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 2, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.
Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 1, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος 1, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 1, Πατσιλινάκος.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου
- Υδραϊκός-Ολυμπιακός 22-8 (1)
- Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-9 (2)
- 19:30 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης (3)
- 20:30 Κολ. Νέας Σμύρνης: Γλυφάδα – Πανιώνιος (4)
To πρόγραμμα του Final 4
Ημιτελικοί 27 Φεβρουαρίου
Νικητής 4 - Παναθηναϊκός
Νικητής 3 - Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.