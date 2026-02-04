Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με τρόπο εντυπωσιακό επί της Βουλιαγμένης (15-9) στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και θα είναι την Πάτρα για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός και η Βουλιαγμένη μέσα σε οκτώ ημέρες παίζουν μεταξύ τους για δύο σημαντικούς στόχους στη σεζόν και το «τριφύλλι» πήρε το πρώτο ντέρμπι, με κυριαρχική εμφάνιση νίκησε τους «μπέμπηδες» με 15-9 στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο και προκρίθηκε στο Final 4 του Κυπέλου Ελλάδας ανδρών.

Οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη (12/2), με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup και ο νικητής θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε ουσιαστικά τις βάσεις πρόκρισης στα τελευταία 78 δευτερόλεπτα της β' περιόδου, όταν σε αυτό το ελάχιστο διάστημα πέτυχε τρία γκολ, ξεφεύγοντας με 11-6 με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Παράλληλα, οι παίκτες του κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για περισσότερα από 11 αγωνιστικά λεπτά, φθάνοντας πανάξια στην πρόκριση.

Mετά το πρώτο ισορροπημένο οκτάλεπτο (2-2), ακολούθησε ένα επιθετικό ξέσπασμα από τον Παναθηναϊκό Σε ένα οκτάλεπτο με 12 γκολ, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 3-2, ο Παναθηναϊκός σε δύο περίπου αγωνιστικά προσπέρασε με 5-3, διατήρησε το +2, με τη Βουλιαγμένη να μειώνει με τον Αγγελόπουλο σε 7-6, 1:53 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, όμως ακολούθησε το ξέσπασμα των γηπεδούχων.

Πριν ολοκληρωθεί το 2ο οκτάλεπτο και μέσα σε 78 δευτερόλεπτα οι Παπανικολάου, Χατζηγούλας και Κουρούβανης έκαναν το 11-6.

Το «τριφύλλι» διεύρυνε το σερί του στο 5-0, με τους Παπασηφάκη και Γκιουβέτση να δίνουν αέρα έξι γκολ στο 12-6, την ίδια ώρα συμπλήρωνε σχεδόν 10 αγωνιστικά λεπτά χωρίς γκολ με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.

Τα πάντα είχαν κριθεί υπέρ των «πρασίνων», με τον Μπανίτσεβιτς να κάνει το 13-6 και τον Παναθηναϊκό να φθάνει στο τελικό 15-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 8-4, 2-0, 3-3.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 2, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 1, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος 1, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 1, Πατσιλινάκος.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου

Υδραϊκός-Ολυμπιακός 22-8 (1)

Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-9 (2)

19:30 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης (3)

20:30 Κολ. Νέας Σμύρνης: Γλυφάδα – Πανιώνιος (4)

To πρόγραμμα του Final 4

Ημιτελικοί 27 Φεβρουαρίου

Νικητής 4 - Παναθηναϊκός

Νικητής 3 - Ολυμπιακός

