Μία ευρεία νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Πανιώνιο με σκορ 20-5, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play-Offs της Waterpolo League ανδρών.

Μετά την ευρωπαϊκή ήττα από τη Νόβι Μπέογκραντ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις και στις νίκες συνάμα. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν στο κολυμβητήριο του Πειραιά τον Πανιώνιο, τον οποίο υπέταξαν με 20-5 για τη δεύτερη αγωνιστική των Play-Offs της Waterpolo League ανδρών.

Μία νίκη που διατηρεί τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας να ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μεσοβδόμαδα είχε δώσει το παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 15-13.

Αγωνιστικά οι Κυπελλούχοι Ελλάδας πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης από πολύ νωρίς. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα περιόρισαν τις επιθέσεις του Πανιώνιου, στον οποίο επέτρεψαν δύο τέρματα στο ημίχρονο. Από την άλλη, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς κατάφερε να εκτοξεύσει τη διαφορά στα εννέα τέρματα (11-2) και από πολύ νωρίς να βάλει τις βάσεις για τη νίκη.

Αντίστοιχη ήταν η έκβαση του σκορ στο τρίτο οκτάλεπτο. Ο Ολυμπιακός διατήρησε το ρυθμό του σε άμυνα και επίθεση και με 4-1 επιμέρους σκορ, έστειλε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (15-3). Η τέταρτη περίοδο με το +12 των γηπεδούχων ήταν διαδικαστική. Με άλλα πέντε τέρματα οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα 20, ενώ οι «κυανέρυθροι» είχαν το πιο παραγωγικό του οκτάλεπτο με δύο γκολ για να διαμορφωθεί το τελικό 20-5.

Τα οκτάλετπα: 6-1, 5-1, 4-1, 5-2

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι, Αλαφραγκής 5, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Μπιτσάκος Κ., Καρατζάς, Παπάκος, Τράσαϊ, Μπιτσάκος Α. 1, Τάκατα, Μουρίκης, Γούνας 1, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Παυλοστάθης, Μότσιας.