Ο Παυλίδης και η Μυριοκεφαλιτάκη έδωσαν την καλύτερη απάντηση στα «ευαίσθητα» ώτα

Ο Δημήτρης Ντζάνης γράφει για τα.. κακά λόγια που είχε απευθύνει ο Χάρης Παυλίδης στη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη σε τάιμ άουτ και το μάθημα αλληλοσεβασμού που μας παρέδωσαν μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών δεν θα επιστρέψει με άδεια χέρια από το Φουνσάλ στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής (5/2, 17:55) Το χάλκινο μετάλλιο, το έκτο στην ιστορία της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα μπορούσε να είναι κάτι καλύτερο, αλλά και πάλι είναι μετάλλιο κι αυτό μετρά.

Στο ευρωπαϊκό των τεσσερισήμισι ομάδων, όλα εξελίχθηκαν, όπως τα είχαμε γράψει πριν από τους ημιτελικούς.

Η Ελλάδα στον ημιτελικό με την Ουγγαρία είχε ένα μειονέκτημα, πήγε στη νήσο Μαδέρα με πέντε αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια κόσμου κι απέναντί της είχε τη -φιναλίστ στη Σιγκαπούρη-Ουγγαρία, που είχε μόλις μια αλλαγή, στη θέση της 2ης τερματοφύλακα.

Είχαμε εστιάσει στην απόδοση της Ιωάννας Σταματοπούλου και της Μπολγκάργκα Νέζμελι κάτω από τις εστίες και οι δύο ήταν εξαιρετικές, αν και την πρόκριση στα πέναλτι έκρινε η αναπληρωματική, Ζόνια Γκολοπέντσα. Όμως το απρόβλεπτο, είναι και το ωραίο, έστω κι αν πόνεσε την εθνική ομάδα.

Από την άλλη η Ιταλία απέχει πλέον πολύ από την 4άδα (Ελλάδα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία) και όπως είχαμε σημειώσει θα ήταν μεγάλη έκπληξη να βρεθεί στο βάθρο, όπως και συνέβη.

Αφήνω τα αγωνιστικά, για να σταθώ στο περίφημο -πλέον- τάιμ άουτ που είχε πάρει ο Χάρης Παυλίδης στον αδιάφορο αγώνα με την Κροατία και τα... γκάζια που έβαλε στη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη.

Δείτε το βίντεο και για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη, ακούστε τα λόγια του προς στη φουνταριστή της εθνικής ομάδας. Σε αυτά που θα ακούσετε, στο τέλος προσθέστε και μια βρισιά που απηύθυνε ο προπονητής στην παίκτριά του, που έχει κοπεί από το βίντεο, όμως ακούστηκε από τον Ατλαντικό ωκεανό, μέχρι την Αθήνα.

Ναι, ένας προπονητής μίλησε με έντονο τόνο και μέσα στα νεύρα της στιγμής τού ξέφυγε με μια λέξη, απέναντι σε μια παίκτριά του.

Ε, πίσω στη χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας», δεν άργησαν τα σχόλια για το πώς ένας προπονητής μιλά έτσι σε μια αθλήτρια, για το σινάφι μου δεν γράφω. Όλοι αυτοί κι αυτές, την καλύτερη απάντηση την έλαβαν δύο φορές στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο με την Ιταλία.

Πρώτα στο τάιμ άουτ που κάλεσε ο Παυλίδης, λίγο πριν από το τέλος, για να πει απλά ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις παίκτριες και να δικαιωθεί για την αγωνιστική γκρίνια που είχε από την πρεμιέρα με τη Σλοβακία. Τότε, να σας θυμίσω ο Χάρης Παυλίδης είχε πει: «Ανοχή θα δείξουμε μόνο στα λάθη των νεαρών κοριτσιών που είναι μαζί μας».

Η δεύτερη και πιο συγκλονιστική στιγμή, που για να είναι ειλικρινής τη χάρηκα περισσότερο κι από το μετάλλιο, εκτυλίχθηκε στη μικτή ζώνη. Ο Παυλίδης είχε τελειώσει τις δηλώσεις και δίπλα του είχε τη Μυριοκεφαλιτάκη.

Την αγκάλιασε και τη φίλησε, ως ο αθλητικός της πατέρας.

«Την έχω από 16 ετών, είναι η αθλήτρια που έχει ακούσει τα περισσότερα από μένα, γιατί την αγαπώ περισσότερο από όλες» είπε.

Και μετά σειρά πήρε η 25χρονη κρητικιά.

«Γνωρίζοντας όλο αυτό που έγινε στην Ελλάδα πριν από κάποιες ημέρες, θα «Ήθελα να πω, εμείς επ' ουδενί δεν παρεξηγούμε τον προπονητή μας, όπως μας αγαπά, έτσι κι εμείς τον αγαπάμε, θεωρώ πως το κοινό θα έπρεπε να αφήσει αυτή τη στιγμή ασχολίαστη» είπε μεταξύ άλλων.

Μια ομάδα, είναι όπως μια οικογένεια, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, με τις καλές, τις κακές στιγμές, τα χαμόγελα, τις εντάσεις κι όταν χρειάζεται τα γκάζια.

Όταν όμως υπάρχει αλληλοσεβασμός και καλή θέληση, τα πάντα μπορούν να ξεπεραστούν. Και να είστε σίγουροι πως τα ίδια θα έλεγαν ακόμη κι αν το μετάλλιο είχε χαθεί.

Και για όσους και όσες έχουν «ευαίσθητα» ώτα, στα τάιμ άουτ- σε οποιοδήποτε σπορ- θα είναι προτιμότερο να κλείνουν τον ήχο της συσκευής τους.

Καλημέρα σας.



