Ο Χάρης Παυλίδης και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη έδωσαν την απάντησή τους για ό,τι συνέβη σε τάιμ άουτ στον αγώνα με την Κροατία.

Ο εκνευρισμός, η ένταση της στιγμής και μια κουβέντα παραπάνω που είπε ο Χάρης Παυλίδης στη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη στον αγώνα με την Κροατία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σήκωσε πολλή κουβέντα στην Ελλάδα.

Μετά τον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και η διεθνής περιφερειακή, είχαν τη δική τους απάντηση.

Ο Παυλίδης, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ 2 Σπορ κι έχοντας δίπλα του την παίκτρια, είπε: «Η Μαρία ξέρει πόσο την αγαπώ, όλα τα άλλα είναι να' χαμε να λέγαμε. Το ξέρει, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις μαζί, την έχω από 16 ετών, είναι η αθλήτρια που έχει ακούσει τα περισσότερα από μένα, γιατί την αγαπώ περισσότερο από όλες».

Μυριοκεφαλιτάκη: «Όπως μας αγαπά, έτσι κι εμείς τον αγαπούμε»

Αμέσως μετά η διεθνής παίκτρια, εξέφρασε τη δική της άποψη, λέγοντας τα εξής: «Γνωρίζοντας όλο αυτό που έγινε στην Ελλάδα πριν από κάποιες ημέρες, θα ήθελα να πω, εμείς επουδενί δεν παρεξηγούμε τον προπονητή μας, γνωρίζουμε πολύ καλά το τι λέει και πώς το λέει και για ποιον λόγο το λέει, όπως μας αγαπά, έτσι κι εμείς τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε, θεωρώ πως το κοινό θα έπρεπε να αφήσει αυτή τη στιγμή ασχολίαστη, γιατί δεν άξιζε σε αυτόν τον προπονητή για όσα έχει προσφέρει στην ομάδα μας και στον ελληνικό αθλητισμό αυτή η αντιμετώπιση.

Όσον αφορά το χάλκινο μετάλλιο, είμαστε περήφανες που ανταποκριθήκαμε μετά τον ημιτελικό με την Ουγγαρία, για τις συμπαίκτριές μου και τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες. Τώρα μόνο χαρά και περηφάνεια και μια παράκληση, αφήστε τις ομάδες και τους προπονητές να κάνουν αυτό που μπορούν, αν μια παίκτρια είχε ενοχληθεί, θα το είχε δείξει εκείνη τη στιγμή».