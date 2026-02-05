Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 15-8 της Ιταλίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Η απονομή...

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα! Με νίκη στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας με σκορ 15-8, η «γαλανόλευκη» έφτασε τα έξι στη διοργάνωση και τα 16 στο σύνολο.

Αυτή είναι η τρίτη σερί διοργάνωση, στην οποία η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ανεβαίνει στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη πως αυτό το σύνολο αξίζει να βρίσκεται πάντα στα μετάλλια μίας διοργάνωσης.

Έτσι, μετά το τέλος του τελικού όπου η Ολλανδία επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι με 15-13 (κ.δ 10-10) της Ουγγαρίας, οι Ελληνίδες πολίστριες ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να δίνει τα μετάλλιά τους.