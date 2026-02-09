Η εθνική πόλο γυναικών είναι η κορυφαία ομάδα της χρονιάς στα Gazzetta Αwards 2025 by Novibet!

H εθνική πόλο «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά της και πανάξια πήρε και τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας γυναικών στα Gazzetta Αwards by Novibet!

Η υδατοσφαίριση αποτελεί διαχρονική αξία για τον ελληνικό αθλητισμό και η εθνική ομάδα πόλο γυναικών, με τα θαυμαστά αποτελέσματά της αναδείχθηκε πανάξια ως η κορυφαία ομάδα της χρονιάς για τις γυναίκες στα Gazzetta Αwards 2025 by Novibet.

Στην κορυφαία ετήσια αθλητικά βραβεία για το κοινό, τα Gazzetta Αwards 2025 by Novibet, που γιόρτασαν την επέτειο των 11ων χρόνων τους σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, η εθνική ομάδα (που πριν μερικές μέρες κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα) ανακοινώθηκε ζωντανά ως η κορυφαία ομάδα στην κατηγορία των γυναικών.

Ο Χάρης Παυλίδης και τα κορίτσια του, μάγεψαν και συγκίνησαν τον πανελλήνιο, με τις χρυσές τους επιτυχίες στη διάρκεια του 2025.

Ο 55χρονος τεχνικός από τη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και με την πρώτη την οδήγησε σε δύο κορυφαίες στιγμές.

Αρχικά, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα στη μακρινή Τσενγκτού της Κίνας η Ελλάδα νικούσε την Ουγγαρία με 13-9 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Final 8 του World Cup.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 23 Ιουλίου, το εθνικό συγκρότημα έγραφε ιστορία, ξανά με αντίπαλο την Ουγγαρία επικρατούσε με 12-9 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη, η Ελλάδα πατούσε και πάλι στην κορυφή του κόσμου, μετά το 2011 και τη διοργάνωση στη Σαγκάη.