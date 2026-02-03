Στο ευρωπαϊκό των δύο αγώνων, να παίξει σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια

O Δημήτρης Ντζάνης γράφει για τα συν και τα πλην της εθνικής ομάδας, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα με την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Τα εύκολα τελείωσαν για την εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο Φουνσάλ της νήσου Μαδέρα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έπειτα από πέντε ξεκούραστες νίκες βρίσκεται ξανά σε τροχιά μεταλλίου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φιλοδοξεί στα... νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, το 6ο μετάλλιο να είναι και το χρυσό, που θα έρθει να προστεθεί στα τέσσερα ασημένια και στο ένα χάλκινο. Kαι για να φθάσει στον υψηλότερο στόχο, χρειάζεται να πιάσει στάνταρ απόδοσης ανάλογα με εκείνα που την έφεραν πέρυσι στην παγκόσμια κορυφή.

Απέναντί της το απόγευμα (19:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα βρεθεί η Ουγγαρία, κόντρα στην οποία το 2025 μέτρησε δύο στα δύο σε τελικούς: Αρχικά τον Απρίλιο στον τελικό του World Cup (13-9) και μετά τον Ιούλιο στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη (12-9).



To ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν εξ αρχής μια κούρσα για τεσσερισήμισι ομάδες. Στο δύσκολο μέρος του ταμπλό η Ουγγαρία, η κάτοχος του τίτλου Ολλανδία και η Ισπανία, που σήμαινε πως μια από τις τρεις θα έμενε εκτός τετράδας και στο τέλος αυτές ήταν οι Ισπανίδες.

Και στο εύκολο μονοπάτι η Ελλάδα και η Ιταλία, στην οποία κολλάει το μισό. Περιμέναμε να δούμε την Ιταλία στον αγώνα με την εθνική μας ομάδα και τι διαφορετικό θα μπορούσε να παρουσιάσει ο Κάρλο Σίλιπο και οι παίκτριές του.

Η Ιταλία των τελευταίων ετών απέχει πολύ από την ομάδα που αποτελούσε φόβητρο, είναι ξεκάθαρο πως είναι στα ημιτελικά λόγω του εύκολου προγράμματος και θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη αν θα ανέβει στο βάθρο, έχοντας να αντιμετωπίσει αρχικά σήμερα την Ολλανδία, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό (21:15).

Για την εθνική μας ομάδα η άνετη παρουσία της στα ημιτελικά ήταν προδιαγεγραμμένη. Ο Χάρης Παυλίδης και οι παίκτριες που ταξίδεψαν στη Μαδέρα το γνώριζαν, όλοι μας το γνωρίζαμε.

Αυτό όμως είναι και δίκοπο μαχαίρι, από τη μια πέντε νίκες με ελάχιστο κόπο, τα γκολ ήταν στο 111-33 και ευκαιρίες για δοκιμές κι από την άλλη η απουσία δύο πραγματικών ντέρμπι, ένα σε κάθε φάση των ομίλων, που θα δοκίμαζε τις ομάδες.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έπρεπε να διαχειριστεί τη δεδομένη συνθήκη των εύκολων αγώνων και η ομάδα να δουλέψει σε πράγματα κι αυτά σε συνδυασμό με τις απουσίες παικτριών από την ομάδα της Σιγκαπούρης: Της Στεφανίας Σάντα, της Αθηνάς Γιαννοπούλου, αλλά και της Ντένιας Κουρέτα, που έδινε ανάσες στα 2μ. στη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, τώρα η πρωτάρα Ελένη Γρηγοροπούλου έχει αυτόν τον ρόλο.

Στην ομάδα βρέθηκε νέο αίμα κι αυτό μας αρέσει, όπως η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, η Ανδρονίκη Καραγιάννη -σήμερα γίνεται 17 ετών-ένα κορίτσι που έχει ίδια χαρακτηριστικά με τη Σάντα, την ταχύτητα στην κολύμβηση κι αυτό τη βοηθά να ανεβοκατεβαίνει σαν... ποδοσφαιρικός winger στη δεξιά πλευρά της ελληνικής ομάδας.

H Ανδρονίκη Καραγιάννη

Ο Παυλίδης έπρεπε να διαχειριστεί το εύκολο πρόγραμμα, προς όφελος του συνόλου και γι' αυτό τον είδαμε να καλεί τάιμ άουτ και να βάζει... γκάζια στις παίκτριες ή μετά το νικηφόρο 15-10 επί της Ιταλίας να δηλώνει «μετά το πρώτο οκτάλεπτο, ήμασταν κακοί έως άθλιοι» ή να μην προχωρά σε δηλώσεις, όπως συνέβη στον τελευταίο αγώνα με την Κροατία. Και κατά την άποψή μας σωστά έπραξε, ό,τι ήταν να πει δημόσια το είχε κάνει στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια.

«Δείχνουμε ανοχή στα λάθη των νέων κοριτσιών που μπήκαν στην ομάδα» είχε πει μετά την πρεμιέρα με τη Σλοβακία. «Δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσουμε ή θα νικήσουμε, με νοιάζει να παίξουμε με βάση πλάνου», έκλεισε τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Ιταλία.

Να πάρει τον αέρα της Νέζμελι

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιστορία, η εθνική ομάδα αυτό το διήμερο έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Και το πρώτο υψηλό εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει είναι αυτό της Ουγγαρίας, για να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Πέμπτης (5/2, 21:15), απέναντι στην Ολλανδία, του Ευάγγελου Δουδέση ή την Ιταλία.

Έχοντας δει και τα τρία ντέρμπι που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στο πρωτάθλημα, η Ουγγαρία μοιάζει σαν το πιο σκληρό καρύδι, σε σχέση με την Ολλανδία, που έχει τα δικά της όπλα και σε εξαιρετική κατάσταση τη φουνταριστή της Βουλιαγμένης, Κίτι Λιν Γιάουστρα (5/5 κόντρα στην Ισπανία).

Η Ουγγαρία έχει ένα πλεονέκτημα, βρίσκεται στο Φουνσάλ με μόλις μια αλλαγή -στη θέση της 2ης τερματοφύλακα-, σε σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισε η Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι δύο φορές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Η αμυντική λειτουργία είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για την πρόκριση σε αυτά τα παιχνίδια και οι παίκτριες της εθνικής ομάδας απαιτείται να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα της Ουγγαρίας, η οποία δέχθηκε συνολικά 12 γκολ στα ντέρμπι με την Ισπανία και την Ολλανδία.

Και κυρίως οι διεθνείς μας παίκτριες πρέπει να δημιουργήσουν επιθετικά τις προϋποθέσεις και να πάρουν τον αέρα της Μπολγκάργκα Νέζμελι.

Η 23χρονη τερματοφύλακας και συμπαίκτρια της Ελευθερίας Πλευρίτου στη Φερεντσβάρος, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα κι αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της πρόκρισης για την Ουγγαρία στα ημιτελικά.

Στο νικηφόρο 9-7 επί της Ουγγαρίας, στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού, η Νέζμελι είχε 16/23 αποκρούσεις (69,6%) και στην ήττα από την Ολλανδία με 5-4, στη β΄ φάση, τελείωσε τον αγώνα με 13/18 αποκρούσεις (72,2%) κι ανάμεσά τους τρεις σε ισάριθμες εκτελέσεις πέναλτι. Στον ίδιο αγώνα η Λάουρα Αρτς είχε 15/19 αποκρούσεις (78,9%) για την Ολλανδία.

Η Σταματοπούλου και η εξάρα της Τριχά

Αυτά τα αναφέρουμε θέλοντας να δείξουμε πόσο καθοριστικό ρόλο έχει η παρουσία των τερματοφυλάκων στον αποψινό ημιτελικό. Για τη Νέζμελι έχουμε δείγμα για την αγωνιστική της κατάσταση, για την Ιωάννα Σταματοπούλου, όχι.

Όμως η 27χρονη τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας, έχοντας σαν οδηγό την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, μπορεί να αποδειχθεί ξανά καθοριστική.

Πριν από έξι μήνες η εθνική ομάδα άρχισε την πορεία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με ήττα από την Ουγγαρία 10-9. Σε εκείνο τον αγώνα η Σταματοπούλου είχε 7/17 αποκρούσεις (41%) και η Νέζμελι 11/20 (55%), με τα έξι από τα 11 ελληνικά γκολ να έρχονται διά χειρός της Φωτεινής Τριχά (6/10), στην απαρχή για την κατάκτηση σε ατομικό επίπεδο του τίτλου της 1ης σκόρερ του πρωταθλήματος και του τίτλου, πριν από μερικές βδομάδες, της κορυφαίας παίκτριας στον κόσμο, για το 2025.

Η Ελλάδα βρήκε ξανά την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, της 23ης Ιουλίου. Εκεί τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, το θριαμβευτικό 12-9 ανήκε σε μεγάλο ποσοστό στην Ιωάννα Σταματοπούλου, που κατέβασε ρολά, 14/23 αποκρούσεις (61%) κι εκτός από το χρυσό μετάλλιο έφερε στην ίδια και τον τίτλο της κορυφαίας τερματοφύλακα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.





