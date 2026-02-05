Τι είπε ο Χάρης Παυλίδης στις παίκτριες της εθνικής ομάδας στο τάιμ άουτ που κάλεσε, λίγο πριν από τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο Χάρης Παυλίδης στα 2:26 πριν από το τέλος του μικρού τελικού με την Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Φουνσάλ, κάλεσε τάιμ άουτ, με το σκορ να είναι στο 15-7 και το χάλκινο μετάλλιο να έχει... ντυθεί στα «γαλανόλευκα».

Η απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού μπορεί να παραξένεψε, αλλά είχε τον λόγο του. Κάλεσε τις παίκτριές του όχι για να δώσει κάποια οδηγία, αλλά για να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τα βάθη της καρδιάς του.

«Θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κάνατε το καλύτερο παιχνίδι, είμαι υπερήφανος για μια ακόμα φορά, όταν παίζουμε το παιχνίδι μας δεν μπορεί κανείς να μας κερδίσει, σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια» ήταν τα λόγια του.