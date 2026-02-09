Παυλίδης στα Gazzetta Awards 2025: «Στο μέλλον να σας αναγκάσουμε να είμαστε ξανά εδώ»

Ο Χάρης Παυλίδης, κατά τη διάρκεια της βράβευσης στην καλύτερη ομάδα γυναικών της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, τόνισε πως ελπίζει αυτή η ομάδα να ξαναβρεθεί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής για ακόμη ένα βραβείο τα επόμενα χρόνια.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών βραβεύτηκε ως η καλύτερη ομάδα της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Στις δηλώσεις τους, ξεχώρισε αυτή του Χάρη Παυλίδη, ο οποίος τόνισε πως θα ήθελα η «γαλανόλευκη» ν' αναγκάσει το κοινό να την αναδείξει ξανά ως κορυφαία ομάδα στο μέλλον.

Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε ξεκάθαρο πως αυτή ήταν η χρονιά της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών. Κατέκτησε κάθε διοργάνωση που συμμετείχε.

Στη συνέχεια αυτής της δήλωσης ο Χάρης Παυλίδης έκανε ξεκάθαρο πως θα ήθελε στο μέλλον το σύνολο του να τιμηθεί ξανά με ένα τέτοιο βραβείο σε μελλοντική εκδήλωση.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη

«Είναι μια επιβράβευση για τα κορίτσια, κυρίως! Για τους κόπους και την προσπάθεια που έχουν κάνει με τη μηδαμινή προβολή που έχουν. Φέτος ήταν η χρονιά μας. Τα πήραμε όλα.

Ελπίζω στο μέλλον να σας αναγκάσουμε να είμαστε ξανά εδώ».