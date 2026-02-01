Η εθνική ομάδα τελείωσε τις... προπονήσεις της στο Φουνσάλ, νικώντας την Κροατία με 23-6 και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στον ημιτελικό της Τρίτης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε με μια ακόμα ευρεία νίκη, αυτή τη φορά επί της Κροατίας με 23-6 και πλέον πάει για τα σοβαρά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Η Ελλάδα τελείωσε τη β' φάση από την 1η θέση του Ε' Ομίλου και με βάση το πρόγραμμα, το απόγευμα της Τρίτης (3/2, 19:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη 2η ομάδα του Στ' Ομίλου, που θα οριστικοποιηθεί από το ντέρμπι της πρωταθλήτριας Ολλανδίας με την Ισπανία, που ακολουθεί και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις δύο φάσεις των ομίλων με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, έχοντας σημειώσει 111 γκολ κι έχοντας δεχθεί μόλις 33, δείγμα των τεραστίων διαφορών που υπάρχουν στο πρωτάθλημα.

Όπως συνέβη και στο παιχνίδι με την Κροατία, που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να ακολουθήσει το ρυθμό των παικτριών της Ελλάδας. Προβάδισμα 6-0 στις αρχές της β' περιόδου, με το ημίχρινο να κλείνει στο 11-2.

Όταν η Κροατία πέτυχε το 3ο γκολ στο παιχνίδι, η διαφορά είχε φθάσει στο 17-3, στο 1ο λεπτό της 4ης περιόδου, με την εθνική ομάδα να κλείνει τον αγώνα στο 23-6, έχοντας 23/39 σουτ.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1.

Κροατία (Μία Σίμουνιτς): Τρογιάν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ. Μπούτιτς 2, Μ. Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλι, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς.

Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

B' Φάση Ομίλων

Σάββατο 31/1

Ελλάδα-Ιταλία 15-10

Oλλανδία-Ουγγαρία 5-4

Γαλλία-Κροατία 9-15

Ισπανία-Ισραήλ 23-7

Κυριακή 1/2

Ιταλία-Γαλλία 24-5

Ουγγαρία-Ισραήλ 22-6

Eλλάδα-Κροατία 23-6

22:15 Ολλανδία-Ισπανία

Οι βαθμολογίες

Ε' Όμιλος

1.Ελλάδα 9

2.Ιταλία 6

3.Κροατία 3

4.Γαλλία 0

Στ' Όμιλος

1.Ολλανδία 6

2.Ουγγαρία 6

3.Ισπανία 3

4.Ισραήλ 0



Ημιτελικά



Τρίτη 3/2

19:15 Ελλάδα - 2ος Στ' Ομίλου

- 2ος Στ' Ομίλου 21:15 1ος Στ' Ομίλου - Ιταλία

Αγώνες μεταλλίων



Πέμπτη 5/2