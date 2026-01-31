Παυλίδης: «Μετά το πρώτο οκτάλεπτο, ήμασταν κακοί έως άθλιοι»

Τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ιταλίας με 15-10, που έφερε την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Η εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία με 15-10, εξασφαλίζοντας την πρόκριση από σήμερα στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ, όμως ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης είχε πολλά παράπονα από την παρουσία των παικτριών.

Μετά το εξαιρετικό 1ο οκτάλεπτο (6-1), η εθνική ομάδα δέχθηκε εννέα γκολ, έγιναν λάθη στην επίθεση κι όπως ήταν φυσικό αυτό δεν άρεσε στον Χάρη Παυλίδη.

Χαρακτηριστικά τα όσα είπε στο τάιμ άουτ που ζήτησε στα 2:27 πριν από τέλος, όπου ζήτησε εξηγήσεις στις επιθετικές επιλογές, λέγοντας: «Όλα τα κάνετε λάθος, πάλι κόντρα θα φάμε».

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο Χάρης Παυλίδης ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας τα εξής: «Αν εξαιρέσουμε το πρώτο οκτάλεπτο και ειδικά την άμυνα, που πήρε καλό βαθμό, σε όλα τα υπόλοιπα ήμασταν κακοί ως άθλιοι, για τον παίκτη παραπάνω αισθάνομαι ντροπή, δηλαδή να μην μπορούμε να κάνουμε μια σωστή πάσα, είδα να γίνονται πράγματα που μαθαίνεις σε νηπιακή ηλικία, είναι λάθη που σε μεγάλο παιχνίδι θα σου κοστίσουν ένα χρυσό μετάλλιο, δεν ξέρω αν οι παίκτριες είναι ευχαριστημένες από την εμφάνιση, εγώ δεν είμαι.



Ναι, νικήσαμε σχετικά εύκολα, γιατί πήραμε μια μεγάλη διαφορά στο πρώτο οκτάλεπτο, που πράγματι παίξαμε πολύ καλά, μετά ήταν φυσιολογικό η Ιταλία να αντιδράσει, είναι καλή ομάδα. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορώ να δώσω στις παίκτριες, είναι ότι κάναμε μια διαχείριση του χρόνου, αυτό μπορώ να το δεχθώ, αλλά δεν γίνεται πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση, στον αγώνα να γίνεται το αντίθετο.

Τώρα θα παίξουμε με καλύτερες ομάδες και με τέτοια εμφάνιση δεν έχουμε τύχη. Όλα αυτά που σας λέω είναι δουλεμένα, δεν είναι κάτι νέο, τα έχουμε πει, είναι θέμα συγκέντρωσης και προσήλωσης. Δεν με ενδιαφέρει αν θα χάσουμε ή θα νικήσουμε, με νοιάζει να παίξουμε με βάση πλάνου».



