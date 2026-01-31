Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε με 15-10 της Ιταλίας στην 1η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων και κλείδωσε μία θέση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών πήρε τη νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των προημιτελικών ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με αυτή την επικράτηση η «γαλανόλευκη» καπάρωσε την πρωτιά και συνάμα μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ένα ματς, στο οποίο η Ελλάδα πήρε από την αρχή το προβάδισμα και δεν το έχασε ποτέ. Η Ιταλία προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και να μειώσει, αλλά πάντα οι Παγκόσμιες πρωταθλήτριες είχαν απάντηση. Το +5 της πρώτης περιοδου (6-1) παρέμεινε έως το τέλος του ματς, με το 15-10 να είναι το τελικό σκορ.