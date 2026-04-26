Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε με σκορ 13-12 της Ουγγαρίας στο φιλοκό που δόθηκε πριν τις υποχρεώσεις των δύο χωρών στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη των υποχρεώσεών της στο World Cup η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε στο επίσημο φιλικό της Ουγγαρίας με 13-12. Μία ιδανική πρόβα τζενεράλε για την κάτοχο του τίτλου στην εν λόγω διοργάνωση απέναντι στην φιναλίστ στον περυσινό τελικό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη, με πολύ καλή άμυνα, κατάφερε να πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων (3-0), με την Ουγγαρία να μειώνει ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου με τη Γκάρντα (3-1).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι Μαγυάρες μπήκαν καλύτερα και με γκολ των Βάλι και Χάιντου έφεραν στα ίσα το ματς (3-3). Η Ελευθερία Πλευρίτου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Εθνική (4-3), όμως η Ουγγαρία βρήκε και πάλι τον τρόπο να ισοφαρίσει. Αυτό έγινε ακόμη μία φορά, με τον τελευταίο λόγο να τον έχει και η «γαλανόλευκη» με τη Σάντα να κάνει το 6-5 πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Η έναρξη του δεύτερου μισού στο επίσημο φιλικό βρήκε και πάλι την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών με καλύτερο ρυθμό. Μέσα σε δύο λεπτά, η «γαλανόλευκη» πήρε απόσταση τριών τερμάτων (8-5), ωστόσο με 3-0 σερί οι φιλοξενούμενες έφεραν το ματς στα ίσα (8-8). Το ισόπαλο σκορ διατηρήθηκε έως το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στο τέταρτο.

Στην τελευταία περίοδος η Εθνική πήρε πολύ γρήγορα προβάδισμα δύο τερμάτων (12-10). Η διαφορά των δύο γκολ διατηρήθηκε από τις παίκτριες της Εθνικής Ελλάδας μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το μόνο που κατάφεραν οι Μαγυάρες ήταν να μειώσουν 8'' πριν το τέλος του ματς για να διαμορφωθεί το 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2

Ελλάδα: Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη

Ουγγαρία: Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Λέντεβεϊ 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χετζλ, Λειμέτερ, Αλάκσζα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντσζα, Χάιντου 3.