Η ΚΟΕ τιμά τις «ασημένιες» του «Αθήνα 2004» στο φιλικό με την Ουγγαρία στο ΟΑΚΑ

H KOE στο περιθώριο του φιλικού της Ελλάδας με την Ουγγαρία την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, θα τιμήσει τις παίκτριες και το τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας γυναικών που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο «Αθήνα 2024».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συμμετοχή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ (1-6/5/2026), άρχισε με το ξεκίνημα της προετοιμασίας την Τετάρτη (22/4) στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, κορυφώνονται από την ΚΟΕ οι προετοιμασίες για το φιλικό με τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Ουγγαρία, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 20:00 (ΕΡΤ), στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ και θα αποτελέσει ένα δυνατό τεστ στον δρόμο για το Ρότερνταμ.

Στο περιθώριο του συγκεκριμένου event, η ΚΟΕ έχει αποφασίσει να απονείμει τιμητική βράβευση στα μέλη της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών της Ελλάδας, που κατέκτησε το ιστορικό ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Ανθή Μυλωνάκη, Γιούλη Λαρά, Ευτυχία Καραγιάννη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Βούλα Κοζομπόλη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Κική Λιόση, Αγγελική Καραπατάκη, Άντι Μελιδώνη, Δήμητρα Ασιλιάν, Τόνια Μωραΐτη, Γεωργία Ελληνάκη.

Προπονητής: Κούλης Ιωσηφίδης. Συνεργάτης: Γιώργος Μορφέσης.

Τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί, εξάλλου, στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Ουγγαρίας Νόρμπερτ Μάνταρας. Έχουν προσκληθεί, εξάλλου, στο event τα μέλη της πρώτης Εθνικής ομάδας Γυναικών, που είχε συσταθεί το 1989 και μετείχε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βόννης.

Τρία από τα μέλη εκείνης της ομάδας, της πρώτης που χάρισε στην Ελλάδα Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα, μίλησαν στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή τους.

Η πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Βούλα Κοζομπόλη, τόνισε: «Η βράβευσή μας απο την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, 22 χρόνια μετά, με γεμίζει μια βαθιά συγκίνηση που δύσκολα περιγράφεται. Το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιό μας το 2004 στην Αθήνα, δεν ήταν απλώς μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα κομμάτι της ψυχής μας, μια στιγμή που άλλαξε την ιστορία των ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της χώρας μας σε ομαδικό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες κι έδειξε τι μπορεί να πετύχει μια ομάδα όταν λειτουργεί σαν οικογένεια.

Νιώθω τεράστια τιμή κι ευχαριστώ την Κολυμβητική Ομοσπονδία που μας τιμά, στον ίδιο χώρο όπου ζήσαμε εκείνες τις ανεπανάληπτες στιγμές. Και νιώθω ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια βλέποντας τις αθλήτριες που ακολούθησαν όλα αυτά τα 22 χρόνια, τα κορίτσια που από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζουν να γράφουν ιστορία, να κατακτούν κορυφές και να κρατούν την ελληνική υδατοσφαίριση στην ελίτ του κόσμου. Αυτή η βράβευση είναι μια υπενθύμιση ότι οι αξίες, η δουλειά και το πάθος δεν χάνονται ποτέ. Περνούν από γενιά σε γενιά και γίνονται παρακαταθήκη. Και για μένα, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο».

Η Γεωργία Ελληνάκη υπογράμμισε: «Μας γεμίζει χαρά αυτή η βράβευση και αυτό που σκέφτομαι πιο έντονα είναι ότι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, εκεί όπου έγιναν οι αγώνες πόλο και κατακτήσαμε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτός ο λόγος περισσότερο από κάθε άλλο με γυρίζει 22 χρόνια πίσω, σ' εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε με την Εθνική ομάδα. Μαζί με εμάς θα τιμηθεί και η πρώτη Εθνική ομάδα των γυναικών (σ.σ. που συμμετείχε το 1989 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βόννης) και θα δούμε το άθλημα ως μια συνέχεια την Κυριακή (26/4). Όλη η παλιά ελίτ του σπορ μαζί με το λαμπρό παρόν του, ένας συνδυασμός του χθες και του σήμερα.

Και είναι αλήθεια ότι δεν αποκόβεσαι όταν σταματάς. Γι΄ αυτό άλλωστε οι περισσότερες από εμάς έχουμε παραμείνει στον αθλητισμό σε διάφορα πόστα. Κάθε φορά που βλέπουμε την Εθνική ομάδα να αγωνίζεται έχουμε αγωνία. Όταν έχεις δώσει τα πάντα για το εθνόσημο, το αγαπάς και θες να έχει μέλλον και συνέχεια αυτή η ομάδα».

Η Εύη Μωραϊτίδου, που συμμετείχε στην επάνοδο της «γαλανόλευκης» στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως έφορος της ομάδας στο Παρίσι, στάθηκε στον ισχυρό συμβολισμό της ημέρας: «Με συγκινεί βαθιά και νιώθω μεγάλη τιμή που η Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδας επέλεξε να μας τιμήσει για το Ολυμπιακό μετάλλιο που κατακτήσαμε το 2004 και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι ακόμα μεγαλύτερη η συγκίνησή μου επειδή η βράβευσή μας θα γίνει στο ΟΑΚΑ και μάλιστα στην κλειστή πισίνα του συγκροτήματος, διότι από εκεί άρχισε η πορεία εκείνου του μεταλλίου. Τα πρώτα μας παιχνίδια τότε τα είχαμε δώσει στο κλειστό κολυμβητήριο.

Έκτοτε η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών δεν σταμάτησε να πιάνει κορυφές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Τα κορίτσια που θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία και στέφθηκαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στη Σιγκαπούρη και ήταν μωρά το 2004 και χαίρομαι διπλά που έζησα την επάνοδό τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως έφορος της ομάδας. Οι περισσότερες από εμάς έχουμε πλέον τα παιδιά μας στο άθλημα».