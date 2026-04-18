Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών αναμένεται να κάνει κοινή προετοιμασία με την αντίστοιχη ομάδα της Ουγγαρίας πριν την συμμετοχή τους στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Με τις αθλήτριες που θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών να έχουν γίνει γνωστές, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι έτοιμο να κάνει μία δυνατή προετοιμασία πριν τη συμμετοχή της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, η οποία τον περασμένο Απρίλη κατέκτησε τον τίτλο στην εν λόγω διοργάνωση, θα κάνει προετοιμασία με τη φιναλίστ Ουγγαρία. Μία αρκετά σημαντική προετοιμασία, η οποία θα κορυφωθεί με το φιλικό το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20:00, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ, ενώ τα εισιτήρια θα διατεθούν μέσω της Ticketmaster στην τιμή των 10 ευρώ. Για παιδιά έως 16 ετών, η είσοδος θα είναι δωρεάν.

Παράλληλα, η ΚΟΕ θα τιμήσει τις αθλήτριες της ιστορικής Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί επίσης τα μέλη της πρώτης Εθνικής Γυναικών, η οποία δημιουργήθηκε το 1989 και συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βόννης.

Επιπλέον, θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον πρόεδρο της ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Ουγγαρίας, Νόρμπερτ Μάνταρας.