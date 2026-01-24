H 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου στο GWomen: «Ανυπομονησία υπάρχει και όχι άγχος για το ευρωπαϊκό»

Το επίθετο Μπιτσάκος-ου έχει γεμίσει τις πισίνες στην Α1 ανδρών και γυναικών, τρία αγόρια και δύο κορίτσια που έχουν αναδειχθεί από τα πατραϊκό πόλο και το εντυπωσιακό έχουν επιτυχίες με τις ηλικιακές εθνικές ομάδες.

Ο Χρήστος Μπιτσάκος, γεννημένος το 2004, που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, η Μαργαρίτα Μπιτσάκου, γεννημένη το 2002, φουνταριστή στον Πανιώνιο και η μικρή η Αφροδίτη Μπιτσάκου, παίκτρια του Αλίμου, η οποία σήμερα γιορτάζει τα 15α γενέθλιά της, καθώς έχει γεννηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2011.

Η παραπάνω τριάδα είναι παιδιά του Δημήτρη Μπιτσάκου, με τη δική του ιστορία στον ΝΟ Πατρών και εκ των κορυφαίων σκόρερ στην μεγάλη κατηγορία με 978 γκολ (1989-2015) και της πρώην πολίστριας, Βούλας Μανέτα.

Προσθέστε τα πρώτα ξαδέλφια τους, τον Ανδρέα Μπιτσάκο (γεν. το 2005) και τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο (γεν. το 2008) που αγωνίζονται με το σκουφάκι του Πανιώνιου, για να συμπληρωθεί η πεντάδα.

H οικογένεια Μπιτσάκου σε πλήρη σύνθεση, με την Αφροδίτη στη μέση

Η νεαρότερη παίκτρια που έκανε ντεμπούτο στην εθνική και θα παίξει σε ευρωπαϊκό

Πάμε στην Αφροδίτη Μπιτσάκου, σήμερα θα κάνει το απαραίτητο πάρτι γενεθλίων, θα ετοιμάσει τη βαλίτσα της και αύριο (25/1) ραντεβού στο «Ελ. Βενιζέλος» για το μακρινό ταξίδι στον Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας, εκεί όπου από τη Δευτέρα (26/1) καταμεσής του Ατλαντικού Ωκεανού αρχίζει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης την είχε από την πρώτη στιγμή στην προετοιμασία του, έδωσε στην Αφροδίτη Μπιτσάκου την ευκαιρία για τις πρώτες συμμετοχές της με την εθνική γυναικών στα παιχνίδια προετοιμασίας με την Ιταλία και την Ουγγαρία και τώρα την συμπεριέλαβε στη 15άδα, με την αθλήτρια να έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία: Να γίνει η πιο μικρή σε ηλικία παίκτρια που θα παίξει με την εθνική γυναικών σε μεγάλη διοργάνωση, όπως το ευρωπαϊκό.

Για την ακρίβεια η Αφροδίτη Μπιτσάκου με τη συμμετοχή της στις 10 Ιανουαρίου στο φιλικό με την Ιταλία στον Όστια, δηλαδή πριν από 14 ημέρες, έγραψε την πρώτη της συμμετοχή στην εθνική γυναικών και έγινε η μικρότερη παίκτρια που αγωνίζεται με το σκουφάκι της.

Πολύ κοντά βρίσκεται η νυν αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία στις 12/5/2012 και σε ηλικία 15 ετών και 19 ημερών έκανε ντεμπούτο, με τεχνικό τον Γιώργο Μορφέση, σε αγώνα των προκριματικών του World League στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Τον Οκτώβριο του 2022 σε αγώνα του Αλίμου με τη Λάρισα, η Αφροδίτη Μπιτσάκου σημείωνε το παρθενικό της γκολ στην Α1 σε ηλικία 11 ετών και εννέα μηνών και μέχρι να φθάσουμε στο σήμερα, έχει στη συλλογή της τρία ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Το πρώτο σε ηλικία 12 ετών με τις κορασίδες στη Μανίσα της Τουρκίας και τα άλλα δύο το περασμένο φθινόπωρο, με την εθνική ομάδα κορασίδων Κ16 στο ευρωπαϊκό της Κωνσταντινούπολης και με την εθνική νεανίδων Κ18 στο ευρωπαϊκό της Μάλτας.

Το GWomen συνομίλησε με την Αφροδίτη Μπιτσάκου λίγο πριν πέσει στα «βαθιά» νερά ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

*Αφροδίτη προέρχεσαι από μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια του πόλο.

«Πραγματικά, έχουμε απλωθεί, πέντε παιδιά (σ.σ. γέλια). Μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια του αθλήματος (η θεία της Σοφία Μανέτα ήταν επίσης μια σπουδαία φουνταριστή), έτσι ήταν φυσικό να ασχοληθούμε με το πόλο. Ξεκίνησα από τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, αλλά από τα εννέα, δέκα μου βρίσκομαι στον Άλιμο, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε».

*Σε ποια θέση σου αρέσει να αγωνίζεσαι;

«Είμαι μια all around παίκτρια, παίζω σε όλες τις θέσεις, έχω αγωνιστεί και φουνταριστή, όμως τώρα θα παίξω αριστερά στην περιφέρεια στο 4, 5, εκεί που παίζω και στον Άλιμο, με τον κύριο Δεληγιάννη».

*Πώς ζει ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι αυτές τις ώρες, παραμονές της πρώτης συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα;

«Υπάρχει τεράστια χαρά, είναι μια μεγάλη στιγμή, βρίσκομαι από την αρχή στην προετοιμασία, ένιωθα καλά με όλες τις συμπαίκτριές μου και ο κύριος Παυλίδης μού δίνει αυτή την ευκαιρία».

*Υπάρχει πίεση για αυτή την πρώτη σου παρουσία με την εθνική γυναικών σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα;

«Όχι, δεν θα το έλεγα, με τις συμμετοχές μου στις μικρές εθνικές ομάδες πάνω κάτω γνωρίζω τη διαδικασία. Γνωρίζω, βέβαια, πως τώρα είναι διαφορετικό, θα βρεθώ ανάμεσα στις κορυφαίες παίκτριες της Ευρώπης, κάτι που έχω ζήσει με τον Άλιμο στο Champions League, ανυπομονησία υπάρχει».

«Στην πατρίδα του Κριστιάνο, αθλητής είδωλο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

Η Αφροδίτη Μπιτσάκου εμφανίστηκε διαβασμένη, όταν πήγαμε να τις πούμε για τη Μαδέιρα.

«Ξέρω, ξέρω εκεί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι ένας τεράστιος αθλητής, ένας αθλητής είδωλο για τα νέα παιδιά, αλλά και τα μεγαλύτερα».

*Από Έλληνες αθλητές ποιον θαυμάζεις;

«Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι επίσης ένας αθλητής είδωλο με όσα έχει καταφέρει»

*Και από τον χώρο του πόλο;

«Προσπαθώ να μαθαίνω από όλες τις αθλήτριες και υπάρχουν πολλές και σπουδαίες παίκτριες, νιώθω τυχερή στον Άλιμο που γνώρισα και έμαθα από μια σπουδαία προσωπικότητα, όπως η Αλεξάνδρα Ασημάκη».

*Η εθνική ομάδα πάει στο ευρωπαϊκό, με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, μπορεί να φέρει και το πρώτο χρυσό της ιστορίας της σε ευρωπαϊκό;

«Με το χρυσό μετάλλιο στη Σιγκαπούρη ο πήχης έχει ανέβει, υπάρχουν μεγαλύτερες ευθύνες, όμως η εθνική ομάδα είναι ανάμεσα σε αυτές που θα διεκδικήσουν μετάλλιο και θα είναι ό,τι καλύτερο έξι μήνες μετά τη Σιγκαπούρη να έρθει ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο».



