Οι Αργυρόπουλος και Κάκαρης στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Κάκαρης είναι ανάμεσα στους επτά παίκτες που συνέθεσαν την κορυφαία ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού και τον θρίαμβο της Σερβίας επί της Ουγγαρίας με 10-7, ανακοινώθηκαν και οι επτά παίκτες που συνθέτουν την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος κι απόλυτα άξια σε αυτή βρίσκονται δύο Ελληνόπουλα.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Γάλλο, Τόμας Βερνού ήταν οι πρώτοι σκόρερ με 26 γκολ και ο κορυφαίος φουνταριστός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Κωνσταντίνος Κάκαρης, που αναδείχθηκε MVP του μικρού τελικού.

