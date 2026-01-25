Οι Αργυρόπουλος και Κάκαρης στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Δύο παίκτες της εθνικής ομάδας ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Κάκαρης είναι ανάμεσα στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωτθλήματος του Βελιγραδίου.
Μετά την ολοκλήρωση του τελικού και τον θρίαμβο της Σερβίας επί της Ουγγαρίας με 10-7, ανακοινώθηκαν και οι επτά παίκτες που συνθέτουν την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος κι απόλυτα άξια σε αυτή βρίσκονται δύο Ελληνόπουλα.
Ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Γάλλο, Τόμας Βερνού ήταν οι πρώτοι σκόρερ με 26 γκολ και ο κορυφαίος φουνταριστός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Κωνσταντίνος Κάκαρης, που αναδείχθηκε MVP του μικρού τελικού.
Η κορυφαία επτάδα
- Μίλαν Γκλούσατς (Σερβία) Τερματοφύλακας
- Στέλιος Αργυρόπουλος (Ελλάδα)
- Στραχίνια Ράσοβιτς (Σερβία)
- Κρίστιαν Μάνχερτζ (Ουγγαρία)
- Κωνσταντίνος Κάκαρης (Ελλάδα)
- Άκος Νάγκι (Ουγγαρία)
- Ντούσαν Μάντιτς (Σερβία)
