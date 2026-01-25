Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση του Βελιγραδίου. Την απονομή έκαναν ο Γιάννης Βρούτσης και ο Ισίδωρος Κούβελος.

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έδειξε από το ξεκίνημα του μικρού τελικού ότι δεν είχε διάθεση να αφήσει άλλη ευκαιρία να πάει χαμένη. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στην Ιταλία και έφτασε στη νίκη με 12-5 στην Belgrade Arena.

Μετά την ήττα από την Ουγγαρία στον ημιτελικό, οι διεθνείς μπήκαν στο παιχνίδι αποφασισμένοι να φύγουν από τη διοργάνωση με μετάλλιο. Δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Ιταλούς, «καθάρισαν» το ματς από νωρίς και επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο ίδιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει δύο φορές την Ιταλία, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μετά τον μεγάλο τελικό, όπου η Σερβία επικράτησε της Ουγγαρίας με 10-7 και στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι διεθνείς ανέβηκαν για πρώτη φορά στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, παραλαμβάνοντας το χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι από τον αναπληρωτή υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο.