Η εθνική ομάδα «έπνιξε» στις δαγκάνες της την Ιταλία, επικράτησε με 12-5 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, το πρώτο της στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με τέτοια απόδοση πώς να χάσει ή ακριβέστερα πώς να μην κατακτήσει τον στόχο της, η εθνική ομάδα με ονειρεμένη εμφάνιση νίκησε κατά κράτος την Ιταλία με 12-5 στην Belgrade Arena και θα επιστρέψει από το Βελιγράδι με το χάλκινο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της στην ιστορία του θεσμού.

Μετά την ήττα στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, οι διεθνείς παίκτες μπήκαν αποφασισμένοι ώστε να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία μεταλλίου, έπαιξαν φανταστική άμυνα, στην επίθεση βρήκαν τις λύσεις και με τρόπο εμφατικό πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή της το μετάλλιο που έλειπε από αυτή.

Μέσα στην ίδια διοργάνωση η Ελλάδα νίκησε δύο φορές την Ιταλία, κάτι που δεν είχε καταφέρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπα των παικτών της εθνικής ομάδας.

Οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν τον μικρό τελικό με 5/29 σουτ (17,2%), η Ελλάδα με 12/30 (40%), με τον Μάνο Ζερδεβά να πραγματοποιεί την κορυφαία του εμφάνιση με το «γαλανόλευκο» σκουφάκι, έχοντας 11 αποκρούσεις σε 16 εντός εστίας σουτ (68,8%). Άρα πώς να χάσει η Ελλαδάρα.

Εντυπωσιακή αρχή και +3

Η εθνική ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά, με γκολ των Γκιουβέτση, Αργυρόπουλου στον παίκτη παραπάνω κι ένα από τον Κάκαρη προηγήθηκε με 3-0 (3:22), τη στιγμή που οι Ιταλοί ασφυκτιούσαν στην πίεση της ελληνικής ομάδας.

Με νέο γκολ στον παραπάνω από τον Αργυρόπουλο στον παραπάνω (2/3) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξέφυγε με 4-0 (2:03), αναγκάζοντας τον Καμπάνια να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ.

Ο Φερέρο με εκτέλεση πέναλτι σταμάτησε το ελληνικό σερί, για το 4-1 (1:55), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο και τον Μάνο Ζερδεβά να έχει 2/3 αποκρούσεις και τους Ιταλούς 1/6 σουτ.

Η άμυνα έφερε ώθηση για το +5

Στην πρώτη «γαλανόλευκη» επίθεση, ο Καλογερόπουλος εκτέλεσε στον παίκτη παραπάνω για το 5-1 (6:52) και ο Παπαναστασίου με μπάσιμο από τα δεξιά και πάθος νίκησε τον Ντελ Λούνγκο για το 6-1 (3:25).

Οι παίκτες της Ιταλίας συνέχιζαν να μη βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, με τον Ζερδεβά να κατεβάζει ό,τι περνούσε από τα μπλοκ και τον Καλογερόπουλο-ξανά στον παραπάνω- να εκτοξεύει τη διαφορά στο 7-1 (1:56), με τον Κοντέμι να «σπάει» το ελληνικό τοίχος για το 7-2 (00:03) και τη Ιταλία να τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με 2/15 σουτ.



Πάρτι μεταλλίου από το 3ο οκτάλεπτο

Ο Κώστας Κάκαρης με γκολ σπεσιλιατέ από τη θέση του φουνταριστού, έκανε το 8-2 (7:03) και μετά την εξέταση του βίντεο, μέτρησε η λόμπα του Γκιουβέτση για το 9-3 (4:23).

Ο Ζερδεβάς συνέχιζε την ονειρεμένη του εμφάνιση (8/11 αποκρούσεις), με τον Παπαναστασίου να τελειώνει νέα επίθεση στον παραπάνω, με τη διαφορά να φθάνει στο +7 (10-3) και τον Φερέρο να σκοράρει ξανά για την Ιταλία στο τέλος της περιόδου (10-4).

Όλα είχαν κριθεί, ήταν ξεκάθαρο, οι Ιταλοί χωρίς ψυχολογία, δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, πέταξαν «λευκή πετσέτα», με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να βάζει το «κερασάκι» στην τούρτα για το τελικό 12-5, 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 1-3, 1-2.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι 2, Καρνεζέκι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.