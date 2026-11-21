Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα το Φάληρο, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τη Γλυφάδα και σημαντικές νίκες για Εθνικό και Απόλλων Σμύρνης, στην 9η αγωνιστική της Water Polo League.

Ο Ολυμπιακός καθάρισε με 25-5 το Π. Φάληρο και φιγουράρει αήττητος στη κορυφή της Water Polo League. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ απέδρασε με 16-10 από την έδρα της Γλυφάδας, ενώ Εθνικός και Απόλλων Σμύρνης συνεχίζουν τα θετικά αποτελέσματα με τις σημαντικές νίκες τους στο πρωτάθλημα, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Γλυφάδα-ΠΑΟΚ 10-16

Η Γλυφάδα ξεκίνησε με πολύ καλή άμυνα και κράτησε ανέπαφη την εστία της στα πρώτα πέντε λεπτά, αλλά προηγήθηκε με το ελάχιστο που μπόρεσε (1-0). Έκτοτε, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμούς και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ με 3-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 7-4. Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο οκτάλεπτο άνοιξε την διαφορά σε 11-7. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε στις ίδιες ταχύτητες και παρά τις προσπάθειες της Γλυφάδας να αντισταθεί και να απειλήσει, ο ΠΑΟΚ καθάρισε τον αγώνα με 16-10, συνεχίζοντας την συγκομοιδή του στο πρωτάθλημα.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-4, 3-4, 3-5

Τα στατιστικά του παιχνιδιού εδώ.

Εθνικός-Χίος 16-11

Ο Εθνικός από το πρώτο οκτάλεπτο μπήκε μπροστά στο σκορ και με εύστοχα σουτ προηγήθηκε με 6-4. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Χίος προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι, αλλά η πειραϊκή ομάδα ήλεγξε το σκορ και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 9-6. Στο τρίτο οκτάλεπτο, η Χίος έβγαλε αντίδραση και μείωσε αρχικά σε 10-9, για να ισοφαρίσει σε 10-10 πριν το τελευταίο οκτάλεπτο. Εκεί, ο Εθνικός βρήκε της λύσεις και πήρε προβάδισμα με 13-10 και χάρη στην άμυνα του, καθάρισε την αναμέτρηση τελικά με 16-11.

Τα πεντάλεπτα: 6-4, 3-2, 1-4, 6-1

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ.

Ηλυσιακός-Υδραϊκός 9-19

Ο Υδραϊκός ήταν αποφασισμένος για να πάρει τη νίκη και με πολύ καλή άμυνα προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο αντίστοιχα, ο Υδραϊκός κυριάρχησε και άνοιξε τη διαφορά στο σκορ σε 9-2. Ο Ηλυσιακός δεν κατάφερε να βρει λύσεις στο τρίτο οκτάλεπτο και ο Υδραϊκός καθάρισε την αναμέτρηση παίρνοντας προβάδισμα με 14-5. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, όπου το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί, ο Υδραϊκός απόλυτα συγκεντρωμένος διαχειρίστηκε τη διαφορά που έχτισε και πήρε τη νίκη με 19-9.

Τα πεντάλεπτα: 0-3, 2-6, 3-5, 4-5

Tα στατιστικά του αγώνα εδώ.

Π. Φάληρο-Ολυμπιακός 5-25

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στο Ρέστειο κολυμβητήριο και προηγήθηκε με 5-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο αντίστοιχα, καθάρισε από νωρίς ο αγώνας με το 12-2, κάνοντας το έργο των «ερυθρολεύκων» ευκολότερο στο δεύτερο μέρος που ακολούθησε. Ο Ολυμπιακός, με το πόδι στο γκάζι αύξησε στο τρίτο οκτάλεπτο αρκετά το σκορ σε 18-2. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς έφτασε άνετα στη νίκη με 25-5, συνεχίζοντας απόλυτη στη κορυφή της βαθμολογίας.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 1-7, 0-6, 3-7

Π. Φάληρο (Κων. Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης, Ογκουζκάν, Καρατζάς, Αγιωργούσης 2, Θεοδόσης 1, Κοντονής, Χέλμης 1, Μπεριστιάνος, Καταγκούνης, Τσαχιλίδης 1, Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, Γκαβογιαννάκης, Κουστουμπάρδης

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Γεωρβασάκης, Φάτοβιτς 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 5, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 3, Σολανάκης 1, Αλαφραγκής 3, Λόντσαρ 4, Αλαμάνος 3, Δήμου 1, Λιμαράκης, Πούρος, Μαθιόπουλος.

Απόλλων Σμύρνης-Χανιά 27-13

Ο Απόλλων Σμύρνης είχε εύκολη δουλειά απέναντι στα Χανιά και το έδειξε από το πρώτο οκτάλεπτο, με το άνετο προβάδισμα με 8-2. Ο Απόλλων Σμύρνης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έκλεισε το δεύτερο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ με 15-6. Τα Χανιά προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Απόλλωνα να διατηρεί το +9 στο τρίτο οκτάλεπτο με 19-10. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης καθάρισε την υποχρέωση του στο Σεράφειο με 27-13.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 7-4, 4-4, 8-3

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Σάρρος 4, Βάβιτς 3, Σέρφας, Λασκαρίδης 6, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης, Γαρδίκας 3, Μυρίλος 2, Τζαγκαράκης, Δευτεραίος, Μητράκης, Ζουζούνης 3.

Χανιά (Γιώργος Κατσουλάκης): Κουτρουλάκης, Καπής, Κόρακας 1, Κλωθάκης, Χωματάς, Δήμου 1, Ιβάνοφ 3, Χαριτάκης, Αποστολάκης 2, Μαζοκοπάκης 1, Βατράι 3, Τζανακάκης21, Πολέντας, Κοξ, Αυγουστιανάκης.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (9η αγωνιστική)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

21:00 Περιστερίου, ΓΣ Περιστερίου-Βουλιαγμένη

Η βαθμολογία