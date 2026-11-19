Οι Μπαρτσελονέτα, Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς και Προ Ρέκο ήδη βρίσκονται στην προημιτελική φάση, πώς διαμορφώνεται ο χάρτης στη φάση των ομίλων του Champions League, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς και η Προ Ρέκο έγιναν οι ομάδες, μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελονέτα, είναι οι τρεις ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των ομίλων στη φάση των «16», σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η κατάσταση στους τέσσερις ομίλους, μαζί και των δύο εκπροσώπων της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Ο Ολυμπιακός, απέφυγε τη ζημιά από το Ανόβερο στον Πειραιά κρατά την 1η θέση στον Α' Όμιλο κι από τον ίδιο εξαρτάται να παραμείνει εκεί, αρκεί μια νίκη στο Χέρτσεγκ Νόβι ή στην έδρα της Σαμπαντέλ για να το πετύχει.

Ο Παναθηναϊκός νικώντας τη Μαρσέιγ, απέκτησε το δικαίωμα το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου να παίξει την τελευταία ζαριά στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος, που θα τον φέρει σε τροχιά πρόκρισης από τον Δ' Όμιλο.

Στον Β' Όμιλο η Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς, με πολυτιμότερο τον Άγγελο Βλαχόπουλο, νίκησε εντός έδρας και τη ρουμανική Οραντέα με 15-11, για το τέσσερα στα τέσσερα και διατηρείται στην 1η θέση. Η Προ Ρέκο νικώντας για δεύτερη φορά την Μπρέσια, τώρα με 12-7, τσέκαρε επίσης την πρόκριση.

Εφόσον η Ραντνίτσκι δεν αφήσει βαθμούς στην έδρα της Μπρέσια, τότε στον αγώνα με την Προ Ρέκο στη Γένοβα (16/12) θα κριθεί η σειρά πρόκρισης στα προημιτελικά. Σε αυτή την περίπτωση η πρωταθλήτρια Ιταλίας για να ξεπεράσει την πρωταθλήτρια Σερβίας, θα χρειαστεί νίκη μεγαλύτερη της ήττας της με δύο γκολ (16-14) στο Κραγκούγιεβατς.

Στον Γ' Όμιλο η Μπαρτσελονέτα έχει το απόλυτο και μαθηματικά χρειάζεται ένα ή δύο βαθμούς για να παραμείνει στην κορυφή.

Η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ διατηρεί το πλεονέκτημα για τη 2η θέση στον όμιλο και την 1η Δεκεμβρίου έχει την ευκαιρία να τσεκάρει την πρόκριση, φιλοξενώντας τη Νόβι Μπέογκραντ στο Sports Park Mladost.

Πέντε για τις τέσσερις θέσεις στο Final 4 του Βελιγραδίου

Οι θέσεις πρόκρισης στην προημιτελική φάση έχει μεγάλη σημασία στο δρόμο για το Final 4 του Βελιγραδίου (12-15 Μαΐου).

Οι ομάδες που θα προκριθούν από την 1η θέση, στους ομίλους της προημιτελικής φάσης θα παίξουν με μια ομάδα που επίσης ήταν 1η στο δικό της όμιλο και με δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τη 2η θέση.

Αντίστοιχα, οι ομάδες που θα περάσουν από τη 2η θέση, θα κληρωθούν με δύο ομάδες που πήραν την 1η θέση και με μια που προκρίθηκε από τη 2η θέση. Σημειώνεται πως οι ομάδες που έπαιξαν στον ίδιο όμιλο της φάσης των «16», δεν θα συναντηθούν στα προημιτελικά.

Με βάση τα όσα έχουν δείξει οι ομάδες στις τέσσερις αγωνιστικές, οι υποψήφιες ομάδες για να βρεθούν στο Final 4 είναι πέντε.

Εκτός από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελονέτα, την Προ Ρέκο, τον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος, προσθέστε και τη Ραντνίντσκι Κραγκούγιεβατς.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν η σερβική ομάδα καταφέρει να κρατήσει την 1η θέση στον όμιλό τους, που θα στείλει αυτόματα την Προ Ρέκο ως πιθανή αντίπαλο των τριών άλλων πρώτων ομάδων.

Η Μαρσέιγ κρατά διατηρεί την 1η θέση, όμως η Φερεντσβάρος έχοντας εντός έδρας τον Παναθηναϊκό και την πρωταθλήτρια Γαλλία, έχει το πλεονέκτημα, εκτός αν οι «πράσινοι» κάνουν τη ζημιά και φέρουν νέα δεδομένα.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η και στην 4η θέση των ομίλων, θα συνεχίσουν στο Euro Cup και στη φάση των «16».



Οι βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Ολυμπιακός 11

2.Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 7

3.Σαμπαντέλ 6

4.Ανόβερο 0

Β' Όμιλος

1.Ραντνίτσκι Κραγκούγιεβατς 12

2.Προ Ρέκο 9

3.Μπρέσια 3

4.Οραντέα 0

Γ' Όμιλος

1.Μπαρτσελονέτα 12

2.Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 7

3.Νόβι Μπέογκραντ 3

4. Γιάντραν Σπλιτ 2

Δ' Όμιλος

1.Μαρσέιγ 9

2.Φερεντσβάρος 9

3.Παναθηναϊκός 6

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0



