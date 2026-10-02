O Υδραϊκός συνεχίζει αήττητος στη Water Polo League
Ο Υδραϊκός έκανε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη Water Polo League, απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου με 10-7, ανοίγοντας το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του πόλο ανδρών.
Ο Υδραϊκός πιέστηκε αλλά κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη εντός έδρας νίκη απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου. Στο πρώτο οκτάλεπτο, οι δύο ομάδες δεν μπήκαν στον αγώνα με καλό ρυθμό και δεν βρήκαν εύκολα λύσεις στην επίθεση με τον Υδραϊκό το προηγείται με 2-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ανέβηκε ο ρυθμός με την ομάδα του Περιστερίου να κυνηγά στο σκορ και να πιέζει. Ο Υδραϊκός όμως πήγε στην ανάπαυλα, όμως, με προβάδισμα 5-4. Στο δεύτερο μισό, ο Υδραϊκός διατήρησε την υπεροχή και αύξησε στα δύο γκολ τη διαφορά στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου με 9-7. Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι άμυνες των δύο ομάδων αλλά και οι τερματοφύλακες κυριάρχησαν με τον δείκτη του σκορ να μην αλλάζει εύκολα. Το μοναδικό γκολ του οκταλέπτου πέτυχε ο Υδραϊκός σημειώνοντας το τελικό 10-7.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-3, 4-3, 1-0
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.
Αποτελεσματα-πρόγραμμα (2η αγωνιστική)
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- Υδραϊκός- ΓΣ Περιστερίου 10-7
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
- 15:00 «Κλειστό Κολυμβητήριο Γλυφάδας», Γλυφάδα-Π.Φάληρο
- 15:45 «Κλειστό Κολυμβητήριο Γλυφάδας», Χανιά-Πανιώνιος
- 16:00 «Κλειστό κολυμβητήριο Βουλιαγμένης», Βουλιαγμένη-Εθνικός
- 16:30 «Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης», ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
- 20:00 «Ιλίσιο Δημοτικό Κολυμβητήριο», Ηλυσιακός-Ολυμπιακός
- 21:00 «Σεράφειο Κολυμβητήριο», Απόλλων Σμύρνης-Χίος
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