Το πλήρες πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στους ομίλους της φάσης των «16» στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά την κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League, έμαθαν και το πρόγραμμα των έξι αγωνιστικών.

Ο Ολυμπιακός θα πάρει μέρος στον Α' Όμιλο και με βάση το αποτέλεσμα της κλήρωσης, είναι το φαβορί για την πρωτιά στο γκρουπ, για την πρόκριση στην προημιτελική φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αρχίσουν το φετινό τους ταξίδι με το εκτός έδρας παιχνίδι με το Ανόβερο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Ο πρωτάρης στη διαδικασία Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον Δ΄ Όμιλο και η δική του πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, θα τον βρει στη Μασσαλία, σε ένα κομβικό παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχος του Euro Cup, Mαρσέιγ. Στη συνέχεια οι «πράσινοι» θα έχουν τα τρία εντός έδρας παιχνίδια, κατά σειρά με τη Φερεντσβάρος, τη Στεάουα Βουκουρεστίου και τη Μαρσέιγ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

1η αγωνιστική (6/10)

Ανόβερο-Ολυμπιακός

2η αγωνιστική (27/10)

Ολυμπιακός-Γιαντράν Xέρτσεγκ Νόβι

3η αγωνιστική (10/11)

Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ

4η αγωνιστική (18/11)

Ολυμπιακός-Ανόβερο

5η αγωνιστική (2/12)

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι-Ολυμπιακός

6η αγωνιστική (16/12)

Σαμπαντέλ-Ολυμπιακός

Το πρόγραμα του Παναθηναϊκού

1η αγωνιστική (7/10)

Μαρσέιγ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (28/10)

Παναθηναϊκός - Φερεντσβάρος

3η αγωνιστική (11/11)

Παναθηναϊκός - Στεάουα Βουκουρεστίου

4η αγωνιστική (17/11)

Παναθηναϊκός - Μαρσέιγ

5η αγωνιστική (1/12)

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική (16/12)