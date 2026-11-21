Με άνεση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ καθάρισαν με νίκες, ενώ η Λάρισα πήρε σπουδαία νίκη επί της ΝΕ Πατρών, που της έδωσε βαθμολογική ανάσα στη Water Polo League Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός καθάρισε με άνεση τα Χανιά 22-4 στο «Π. Καπαγέρωφ» για την 10η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Με την ίδια ευκολία και σκορ 25-9 επικράτησε και ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΓΣ Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Λάρισα πήρε πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας με 12-11 επί της ΝΕ Πατρών, που της δίνει μεγάλη βαθμολογική ανάσα εν όψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός-Χανιά 22-4

O Oλυμπιακός μπήκε στην αναμέτρηση με «κομμένα φρένα» και κυριάρχησε επί της ομάδας των Χανίων. Στο πρώτο οκτάλεπτο, χωρίς να δεχθεί γκολ, οι «ερυθρόλευκες» έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη και προηγήθηκε με 5-0. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε το σκορ μέχρι το 9-0, για να κλείσει τελικά το πρώτο μέρος του αγώνα με 12-2. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και άνοιξε τη διαφορά στο 17-3. Με το παιχνίδι να έχει πάρει ήδη διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός καθάρισε την αναμέτρηση με το ευρύ σκορ 22-4.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-2, 5-1, 5-1

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα 2, Σάντα, Τριχά, Άντριους 4, Μπίκου 5, Πάτρα 2, Νίνου 4, Τορνάρου 1, Νίγκρο, Χάιντου, Σαλταμανίκα 4

Χανιά (Γεώργιος-Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Κρασάκη, Διρχαλίδου, Σπανδωνίδου 1, Βασιλείου 2, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου, Πατεράκη, Κώτσια 1, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Λιοδάκη, Πασβάντη, Ιγνατίου

ΠΑΟΚ-ΓΣ Ηλιούπολης 25-9

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε με 4-1, με την ομάδα της Ηλιούπολης να μαζεύει τη διαφορά στο 5-3. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και με το εντυπωσιακό 8-0 έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα 13-3. Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο ΠΑΟΚ δεν έριξε τις ταχύτητές του και άνοιξε τη διαφορά στο 19-7. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ καθάρισε οριστικά την αναμέτρηση με 25-9 και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο που τον εδραίωσε στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 5-3, 8-0, 6-4, 6-2

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ.

ΝΕ Πατρών-Λάρισα 11-12

Η Λάρισα στάθηκε καλύτερα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης και στο πρώτο οκτάλεπτο προηγήθηκε με 3-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ΝΕΠ έκανε πολλά λάθη και και έδωσε τους χώρους στην Λάρισα να αυξήσει τη διαφορά και να βρεθεί μπροστά στο σκορ στην ανάπαυλα με 7-3. Στο δεύτερο μισό η ΝΕΠ ξεκίνησε την αντεπίθεση της και μείωσε σε 10-7 στο σκορ στο τρίτο οκτάλεπτο. Στο τελευταίο αντίστοιχα, η ομάδα της Πάτρας πάλεψε να ισορροπήσει το παιχνίδι, μείωσε τη διαφορά στο ένα γκολ αλλά δεν ήταν αρκετό, με την Λάρισα να φεύγει με την μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 12-11.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 1-4, 4-3, 4-2

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Γλυφάδα-Πανιώνιος 8-6

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

ΠΕΚΕΒ-Εθνικός 3-18

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Χανιά 22-4

ΠΑΟΚ-ΓΣ Ηλιούπολης 25-9

ΝΕ Πατρών-Λάρισα 11-12

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

18:30 Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη-Άλιμος

Βαθμολογία