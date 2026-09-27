Με δύο γκολ από τον Γιώργο Καλαϊτζή ο Υδραϊκός νίκησε τον Εθνικό με 10-8 στον Πειραιά, για την 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Εθνικού με 10-8 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, άρχισε ο Υδραϊκός τις υποχρεώσεις του στη Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα της Ύδρας στο τελευταίο οκτάλεπτο είχαν τις λύσεις και με δύο διαδοχικά γκολ από τον Γιώργο Καλαϊτζή στα 5:46 και 4:09, μετέτρεψε το 7-7 σε 9-7 κι εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 4-1, όμως οι παίκτες του Εθνικού ισοφάρισαν σε 4-4 στο 2ο οκτάλεπτο. Από εκεί κι έπειτα ο Εθνικός ισοφάριζε στο προβάδισμα ενός γκολ του Υδραϊκού, με τον Τεσάνοβιτς να κάνει το 7-7, 7:21 πριν από το τέλος, πριν ακολουθήσουν τα δύο γκολ από τον Καλαϊτζή.

Τα οκτάλεπτα:2-4, 2-1, 2-2, 2-3.

Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός 1, Τεσάνοβιτς 2, Χρυσοσπάθης, Μπουρίκας, Δρίτσας, Καραβιώτης 2, Τσόκας, Αλευρόπουλος, Π. Λαδάς 1, Σ. Λαδάς 2 Δαμίγος, Καστρινάκης, Μ. Κουντουδιός.

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Α. Αγκόρτσας, Βλάσσης, Παππάς, Πρέκας 2, Δίπλαρος 1, Άντζιτς 2, Τσαταλιός, Παπάκος, Καλαϊτζής 3, Ι. Αγκόρτσας 1, Γιαννάτος 1, Γιανναράς.

