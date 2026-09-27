Εθνικός-Υδραϊκός 8-10: Ο Καλαϊτζής σφράγισε τη νίκη της ομάδας από την Ύδρα
Με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Εθνικού με 10-8 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, άρχισε ο Υδραϊκός τις υποχρεώσεις του στη Waterpolo League ανδρών.
Η ομάδα της Ύδρας στο τελευταίο οκτάλεπτο είχαν τις λύσεις και με δύο διαδοχικά γκολ από τον Γιώργο Καλαϊτζή στα 5:46 και 4:09, μετέτρεψε το 7-7 σε 9-7 κι εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 4-1, όμως οι παίκτες του Εθνικού ισοφάρισαν σε 4-4 στο 2ο οκτάλεπτο. Από εκεί κι έπειτα ο Εθνικός ισοφάριζε στο προβάδισμα ενός γκολ του Υδραϊκού, με τον Τεσάνοβιτς να κάνει το 7-7, 7:21 πριν από το τέλος, πριν ακολουθήσουν τα δύο γκολ από τον Καλαϊτζή.
Τα οκτάλεπτα:2-4, 2-1, 2-2, 2-3.
Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός 1, Τεσάνοβιτς 2, Χρυσοσπάθης, Μπουρίκας, Δρίτσας, Καραβιώτης 2, Τσόκας, Αλευρόπουλος, Π. Λαδάς 1, Σ. Λαδάς 2 Δαμίγος, Καστρινάκης, Μ. Κουντουδιός.
Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Α. Αγκόρτσας, Βλάσσης, Παππάς, Πρέκας 2, Δίπλαρος 1, Άντζιτς 2, Τσαταλιός, Παπάκος, Καλαϊτζής 3, Ι. Αγκόρτσας 1, Γιαννάτος 1, Γιανναράς.
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