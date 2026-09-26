Ο Ολυμπιακός νίκησε 25-3 τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο επικράτησε 20-9 των Χανίων, για την άνετη πρεμιέρα τους στη Water Polo League ανδρών.

Ο Ολυμπιακός και το Παλαιό Φάληρο είχαν νικηφόρα πρεμιέρα στην Water Polo League ανδρών, επικρατώντας εύκολα της Γλυφάδας και των Χανίων αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του για την Water Polo League ανδρών, επικρατώντας εύκολα της Γλυφάδας με 25-3 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί από την αρχή της αναμέτρησης, δείχνοντας από νωρίς στη χρονιά τη δυναμική τους ενόψει της συνέχειας στη μεγάλη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν ο Γιάννης Φουντούλης με τέσσερα γκολ και ο Βαγγέλης Πούρος με πέντε γκολ αντίστοιχα.

Το Παλαιό Φάληρο είχε εύκολο έργο απέναντι στα Χανιά, νικώντας άνετα με 20-9, κάνοντας έτσι ένα δυνατό ξεκίνημα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Τα Χανιά προσπάθησαν μέχρι τα μέσα του δεύτερου οκταλέπτου να παραμείνουν κοντά στο σκορ, όμως το Φάληρο, με βασικό πρωταγωνιστή τον αρχηγό του, Φοίβο Καλή (πέντε γκολ), πάτησε γκάζι στη συνέχεια του αγώνα, για να κάνει το νικηφόρο ποδαρικό στη Water Polo League ανδρών.

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 25-3

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-1, 6-2, 8-0.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιάλ 1, Φάτοβιτς 2, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Σολανάκης 2, Αλαφραγκής, Γεωρβασάκης, Δήμου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 5, Μαθιόπουλος 1

Γλυφάδα (Γιώργος Παπαδόπουλος): Κουρουβάνης, Ευθυμίου 1, Ταγρές, Λεγάκης, Μισεντζής, Ιωάννου, Φρυδάς, Ματσόνι, Προβατάς 1, Πιτικάκης, Ηλιόπουλος, Σιούτης, Κατσινούλας, Ζαχόπουλος 1, Παπανικολάου.

Παλαιό Φάληρο - Χανιά 20-9

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 7-4, 5-1, 4-2.

Παλαιό Φάληρο (Κώστας Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 2, Ογκουζκάν 3, Παπαδημητρίου, Αγιωργούσης 1, Θεοδόσης-Παπαλουκάς 1, Κοντονής 1, Χέλμης 1, Μπεριστιάνος 3, Καλής 5, Τσαχιλίδης 3, Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, Γκαβογιαννάκης, Κωστουμπάρδης.

Χανιά (Γιώργος Κατσουλάκης): Κουτρουλάκης Στ., Καπής, Κόρακας, Χατζάκης, Χωματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 2, Χαριτάκης 1, Αποστολάκης 1, Μαζοκοπάκης 2, Βατράι 2, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης Ν., Σπανδάγος, Κοξ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 26/9

Παλαιό Φάληρο - Χανιά 20-9

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 25-3

«Κολ. Ιωνικό», 17:00 Χίος - ΠΑΟΚ

«Κολ. Νέας Σμύρνης», 18:15 Πανιώνιος - Βουλιαγμένη

«Κολ. Περιστερίου», 18:30 ΓΣ Περιστερίου - Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 27/9