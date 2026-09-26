Ο Πανιώνιος στο ντεμπούτο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στον πάγκο του και με τον 37χρονο Αλέξανδρο Γούνα να πετυχαίνει έξι γκολ, νίκησε τη Βουλιαγμένη 14-11 στη Νέα Σμύρνη στην πρεμιέρα της Waterpolo League ανδρών.

Καλύτερη αρχή δεν θα φανταζόταν ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου στον πάγκο του Πανιώνιου, με τον Ιστορικό να νικά τη Βουλιαγμένη με 14-11 στο κολυμβητήριο της Αρτάκης στην πρεμιέρα της Waterpolo League ανδρών.

Με τον 37χρονο αρχηγό Αλέξανδρο Γούνα να συνεχίζει να κάνει πολύ καλά αυτό που γνωρίζει και να πετυχαίνει έξι γκολ, ο Πανιώνιος άρχισε ιδανικά το πρωτάθλημα, δείχνοντας ικανός να διεκδικήσει θέση στην 4άδα.

Στην αντίπερα όχθη, τα έξι γκολ από τον Μπάμπη Τρούλο δεν αποδείχθηκαν αρκετά για τη Βουλιαγμένη, στο ξεκίνημα μιας δύσκολης χρονιάς.

Ο Πανιώνιος με σερί 4-0 ξέφυγε 10-6 στις αρχές της 3ης περιόδου, η Βουλιαγμένη το καλύτερο που κατάφερε ήταν να μειώνει μέχρι τα δύο γκολ, με τον Γούνα να διαμορφώνει το τελικό 14-11.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-2, 3-2, 3-3.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Ριστίσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Καρατζάς 2, Τσολακούδης 1, Γούβης 2, Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος, Λάζιτς 1, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος, Αλμπέρτης.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Λεβάντης, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 6, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 1, Σγουρίδης, Καστρινάκης 1, Τε Ριέλε 1, Πατσιλινάκος, Παπανικολάου, Α. Γιαννόπουλος, Μαντζουρίδης 1, Δεληγιάννης 1.

Με ονειρεμένο γυριστό buzzer beater ο Γιαννόπουλος χάρισε την ισοπαλία στη Χίο

Σε σπουδαίο ντέρμπι εξελίθχηκε ο αγώνας στο Ιωνικό Κολυμβητήριο με τη Χίο στο τέλος να έχει αντίδραση απέναντι στον ΠΑΟΚ και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γρηγόρη Γιαννόπουλο να φθάνει στο ισόπαλο 10-10.

Ο 28χρονος περιφερειακός, γιος του προέδρου της ΚΟΕ Κυριάκου Γιαννόπουλου, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ντεμπούτο του με τη νησιωτική ομάδα, πετυχαίνοντας πέντε γκολ και τα δύο καθοριστικά που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Ο Μπόμπος και ο Ντέλιτς έδωσαν προβάδισμα νίκης στον ΠΑΟΚ με 10-8, 1:50 πριν από το τέλος, όμως ο Γιαννόπουλος είχε τη δική του απάντηση.

Αρχικά μείωσε σε 10-9 (1:40) και δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με γυριστό σουτ έξω από τα 6μ. «κάρφωσε» την μπάλα στο δεξί παράθυρο της εστίας του ΠΑΟΚ για το τελικό 10-10.

Ο αγώνας είχε κι ένταση, στα 5:43 πριν από το τέλος και μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ σε 8-8, ο τεχνικός της Χίου Μάκης Μικέδης και ο γενικός αρχηγός Νίκος Βεργέτης αποβλήθηκαν για έντονη διαμαρτυρία στον διαιτητή, με τον Μικέ Τέττερη να αναλαμβάνει χρέη προπονητή για τον ΝΟΧ.

Tα οκτάλεπτα: 1-2, 3-3, 4-2, 2-3.

Χίος (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Κόχειλας, Στάνλεϊ 1, Παπαγεωργίου 1, Χατζής 1, Τοράκης, Γιαννόπουλος 5, Πανταζόπουλος, Χατζηγούλας, Μ. Αμπαζής, Σαπουνάκης, Τζόνσον 1, Γρηγοριάδης, Βάσσος 1, Π. Αμπαζής.

ΠΑΟΚ (Σάκης Πλατανίτης): Βεκρής, Π. Προσινικλής 1, Ζαφειρίου, Ν. Προσινικλής, Ανδρικόπουλος, Δερβίσης 2, Μπόμπος 1, Ντέλιτς 4, Κολόμβος 1, Φαν ντερ Βέιντεν, Λυκούδης, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.

Άνετο πέρασμα ο Απόλλων Σμύρνης στο Περιστέρι

Με τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς να πετυχαίνει έξι γκολ και τους νεοφερμένους Μάρκο Βάβιτς (πέντε γκολ) και Κωνσταντίνο Μουρίκη (τέσσερα γκολ) να ακολουθούν στο σκοράρισμα, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τον ΓΣ Περιστερίου με 26-10 στο κολυμβητήριο της Χωράφας.

ΓΣ Περιστερίου (Κωνσταντίνος Πασλής): Φλέγκας, Αλευράς 1, Σκαρπέλης, Μαραγκουδάκης, Χαραλαμπόπουλος, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης 2, Χονδροκούκης, Μπετχαβάς 1, Κανδανολέων 2, Αλευρίδης 3, Κρασάκης, Σέννης, Λίτινας, Μισούρας

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 1, Μπογκντάνοβιτς 6, Βάβιτς 5, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 1, Σέρφας, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 4, Γαρδίκας 2, Μυρίλος 1, Λοράντος Α. 3, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ., Ζουζούνης

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 4-5, 3-7, 2-8.

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (27/9) με δύο παιχνίδια